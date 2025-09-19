Dos apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

Las cuestiones domésticas. Es evidente que el Gobierno central ha articulado una estrategia para colocar en el foco del debate cuestiones de índole internacional, ... como la masacre diaria en Gaza, con la esperanza de que así se diluyan los escándalos en torno a su gestión y, sobre todo, los casos de presunta corrupción. La actualidad internacional es muy relevante y lo de Gaza no es precisamente una cuestión menor, más aún porque ante la ejecución de civiles perfectamente organizada, muchas cancillerías se ponen de perfil. Pero una cosa es una cosa y dos son dos... Hay mucha tela que cortar en el ámbito doméstico y hay un Parlamento en el que no vale que unos pregunten sobre lo que pasa de puertas adentro y otros pidan respuestas sobre lo que sucede allende nuestros muros. Continuar con ese juego solo ayuda a dar la razón a quienes cuestionan la democracia y eso es algo que, como país, no nos podemos permitir.

Serie documental fallida. Los archivos son un tesoro y su explotación es una ciencia. No hay más que ver el rédito que saca cada año Televisión Española al suyo con las entregas de cada 31 de diciembre de esa joya que se llama 'Cachitos de hierro y cromo', que es de lo más apetecible si toca sentarse ante la tele en la noche que despide un año y la madrugada que recibe al nuevo. Con ese precedente, uno llegaba al anuncio de una serie documental en La 1 de TVE sobre los archivos secretos del No-do como el perro de Pávlov... pero la decepción es mayúscula. A saber: nos cuentan que hay un material que se rodó durante el franquismo para aquellos 'noticieros documentales' que precedían a las películas en el cine pero que, por razones que no se conocen, jamás se emitieron. Y al tiempo que se muestran al espectador, aparecen investigadores y personajes variopintos que tratan de explicar qué pudo pasar para que las cintas acabasen en un cajón, además de ilustrar al espectador sobre el papel del No-do y la vida en la España franquista. Con esos ingredientes, uno piensa que nada puede salir mal... pero sí sale mal. Alguien decidió que había que acompañar el visionado de las cintas con un comentario en 'off' que raya en lo infantil, como si fuese una entrega de 'Barrio Sésamo'. No queda claro si es por un intento de hacer divertido el documental, cosa que no se explica teniendo en cuenta que hablamos de la dictadura. El resultado es un 'quiero y no puedo', un producto que invita al espectador a ver las cintas quitando el sonido. Una pena.

