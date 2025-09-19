Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Dos apuntes para cerrar la semana

TVE prometía una serie documental atractiva pero los comentarios la estropean

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:54

Las cuestiones domésticas. Es evidente que el Gobierno central ha articulado una estrategia para colocar en el foco del debate cuestiones de índole internacional, ... como la masacre diaria en Gaza, con la esperanza de que así se diluyan los escándalos en torno a su gestión y, sobre todo, los casos de presunta corrupción. La actualidad internacional es muy relevante y lo de Gaza no es precisamente una cuestión menor, más aún porque ante la ejecución de civiles perfectamente organizada, muchas cancillerías se ponen de perfil. Pero una cosa es una cosa y dos son dos... Hay mucha tela que cortar en el ámbito doméstico y hay un Parlamento en el que no vale que unos pregunten sobre lo que pasa de puertas adentro y otros pidan respuestas sobre lo que sucede allende nuestros muros. Continuar con ese juego solo ayuda a dar la razón a quienes cuestionan la democracia y eso es algo que, como país, no nos podemos permitir.

