Dos apuntes para cerrar la semana

Los protocolos y la revisión de los mismos. Los protocolos están para ser cumplidos. Y la Sanidad canaria se distingue por contar con profesionales ... de primera, artífices en gran medida de una asistencia que no tiene nada que envidiar a la de otras comunidades autónomas, pese, por supuesto, a que todo es mejorable y a que las carencias en algunas infraestructuras son más que evidentes. Dicho lo anterior, cuando se lee la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por un caso de violencia obstétrica y se tiene en cuenta que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta... uno se pregunta a qué está esperando el Servicio Canario de la Salud para sentarse con sus médicos y demás personal sanitario, con los integrantes del equipo jurídico al lado, para revisar ciertos protocolos, especialmente el que se aplica en el Materno-Infantil de Gran Canaria. En la acción humana siempre hay margen para el error y seguro que ningún sanitario quiere cargar con la responsabilidad, pero si el argumento es que se aplican los protocolos y estos derivan en sentencias tan demoledoras como la conocida ayer, con el añadido de que son varios los precedentes en ese sentido, no queda otra que actuar con la necesaria humildad y ajustarse a lo que impone el derecho. Por no hablar de la importancia de informar a los pacientes y, sobre todo, ser más sensibles con ellos cuando hay una muerte por medio.

El uso político de la migración. Solo medio centenar de personas acompañó a los diputados de Vox y al consejero insular que el pasado jueves se plantaron en las puertas del Canarias 50 para aprovechar el río revuelto de la joven quemada y el migrante detenido. No es un secreto que el partido de Abascal atraviesa por una crítica situación en las islas, con muchas fugas hacia el Partido Popular o el Grupo Mixto del Parlamento, y con la impresión de que algunas de sus cabezas visibles no repetirán en puestos de salida en 2027. Pero sobre todo se equivoca Vox si piensa que en Canarias, a día de hoy, el caldo de cultivo es el mismo que en algunos puntos de la España peninsular. Por suerte para todos, no es así, aunque no es menos cierto que los incendios prenden incluso no hay demasiado material combustible por la zona... En ese sentido, si Vox pinchó en hueso, también algunos medios que se han empeñado en desembarcar en las islas, y en concreto en Gran Canaria, para trasladar al exterior una imagen de la realidad canaria que no deja de ser un invento claramente intencionado.

