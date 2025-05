Dos apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

El esperado informe. Se está creando una gran expectación en torno al informe que prepara la UCO de la Guardia Civil en relación al ... caso Koldo y que tendría esta vez como actor principal a Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista. De entrada, no deja de ser una anormalidad que, antes de la entrega de ese informe al juzgado competente, estemos asistiendo a una especie de largo tráiler sobre su contenido. Si la UCO es la élite de la Benemérita, deberían ser los primeros interesados en que alguien de esa unidad no estuviese adelantando entregas de lo que va a salir, mayormente porque se ofrece una imagen ciertamente poco profesional. Dicho eso, si lo que dicen las quinielas se ajusta a la realidad, el PSOE va a tener un problema de gran calibre: que dos secretarios de Organización (Ábalos fue el primero) se vean envueltos en una presunta corrupción convierte prácticamente en insostenible la situación. ¿Sería suficiente con obligar a Santos Cerdán a dejar el cargo? Ya vimos con Ábalos que ni con esa medida se articuló un cortafuegos suficiente. Razón de más todo ello para no entender por qué Sánchez ha mantenido a Santos Cerdán al frente de Organización y por qué continúa poniendo la mano en la llama por él. Salvo que sean, claro está, las lealtades derivadas de los factores difícilmente confesables.

La misión más imposible. Llega a los cines la que dicen que es la última entrega de la saga 'Misión imposible', con Tom Cruise a los mandos, tanto como actor protagonista, doble de sí mismo y otras leyendas que él mismo ha creado, como, sobre todo, poderoso productor y controlador de la saga. Lo de que sea la última es de agradecer porque ya la saga había entrado en el terreno de la pirueta imposible:cada historia era más rocambolesca que la anterior, cada salto más increíble y cada carrera más agotadora, especialmente porque el tiempo pasa y no hay cuerpo que aguante ese trote, por mucho que Cruise quiera hacernos creer que es el Fausto del cine contemporáneo. En todo caso, hay que agradecerle a Cruise el entretenimiento servido y su capacidad para recordar que estos espectáculos se disfrutan más en pantalla grande. Dicho eso, si además de acción se quiere algo de buen cine, siempre se puede volver a la primera entrega de la saga, con Brian de Palma al frente. Y, por supuesto, recuperar la banda sonora original del tema principal: solo la de James Bond y esta de 'Misión imposible' han conseguido que con solo cinco segundos el espectador sepa de qué estamos hablando.

