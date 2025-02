Dos apuntes para cerrar la semana

Comenta Compartir

Rechazo migratorio. Con el pacto sobre los criterios para la distribución de menores migrantes no acompañados todavía calentito y a la espera de que reciba forma de proposición de ley o de decreto, desde las filas del Partido Popular y de Vox ya se ... lanzaron las primeras negativas a suscribirlo. El argumento esgrimido es que se ha hecho un traje a la medida de los nacionalistas catalanes y vascos, pues sus respectivas comunidades serían las que menos menores migrantes. Pero todo tiene matices: estamos ante una solución temporal y lo que se valora es el esfuerzo en materia de acogida realizado anteriormente, un criterio que deja constancia de que han sido precisamente los gobiernos de Cataluña y el País Vasco los que más menores han acogido, y eso que, en el caso del segundo, no es puerta de entrada de la migración. Tampoco hay que asombrarse ante la negativa: los estudios demoscópicos ya apuntan que abrir los brazos a la migración, sea regular o irregular, de adultos o de menores, no consigue votos, sino más bien lo contrario, de manera que era previsible la negativa. Si hay duda al respecto, miremos a Trump. Ahora está por ver si finalmente, como ha dicho Fernando Clavijo desde el principio, Junts está en el bando del acuerdo o si al final 'se raja' argumentando que quiere el control total de la política migratoria. Si es lo segundo, esperemos que no vuelva Sánchez con el discurso aquel de que la amnistía devolvía a Junts a la senda de las políticas de Estado.

La noche del cine. El cine español celebra su fiesta anual con la entrega de los Goya. La ciudad elegida es Granada, en esa especie de gira descentralizadora en la que se ha embarcado la Academia. Al margen de quién se lleva los premios más cotizados, hay que poner en valor el retorno del público a las grandes salas. Tras el desierto provocado por la pandemia, que corrió en paralelo al auge de las plataformas audiovisuales como lugar de consumo de cine y series, el público está valorando de nuevo lo que supone entrar en una sala oscura y ver la película en pantalla grande. Debe ser que como ahora se valoran más las experiencias, pues se recupera así una que es casi única. Comparable, quizás, con ir a una pinacoteca y ver un cuadro en lugar de buscar la imagen en internet. El ramillete de películas seleccionadas este año incluye de todo un poco, desde el suspense a una especie de neorrealismo del siglo XXI y también la experimentación. Lo que sigue sobrando es el Goya a la figura internacional:ni la Academia lo necesita ni Richard Gere lo merece.

