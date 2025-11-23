Dos apuntes para abrir la semana

Más comparecencias sobre los contratos sanitarios. Coalición Canaria fijará este lunes su posición respecto a los trabajos de la comisión de investigación abierta en el ... Parlamento de Canarias en torno a los contratos sanitarios en tiempos de pandemia. El Partido Popular ya avanzó la semana pasada que quiere dar continuidad a la comisión y que entiende que es preciso que comparezca de nuevo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Se aferran para ellos los populares a lo que desveló la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su último informe, donde recogió mensajes intercambiados por Torres con Koldo García y también alguno con Víctor de Aldama.

Conviene tener presente que Torres ya tiene por esto mismo una cita en el Senado también a instancias del PP, de manera que uno se pregunta si tiene utilidad tanta comparecencia cuando resulta evidente que ni la comisión en el Parlamento canario ni la de la Cámara alta van a poner luz en esos contratos. Menos aún cuando hay investigaciones judiciales en marcha, lo que hace que personas que fueron relevantes en los mismos, como Ana María Pérez y Conrado Domínguez, se acogieron en su día a su derecho a no declarar al estar ambos imputados. Otra cosa es que la comisión en Canarias se reoriente hacia fijar qué hay que hacer cuando llegue otra emergencia sanitaria pero no parece que sus señorías estén por la labor. Una pena tanto tiempo perdido.

Sánchez y el Supremo. No parece que la humildad esté entre las virtudes del presidente Pedro Sánchez. Desde Sudáfrica opinó nuevamente este domingo sobre el fallo avanzado por el Tribunal Supremo en relación con el fiscal general del Estado. Si ya fue cuestionable que en pleno proceso judicial se pronunciara al respecto siendo presidente del Gobierno, tanto o más lo es que vuelva a hacerlo cuando todavía no conocemos la literalidad de la sentencia, de manera que desconocemos a partir de qué relato de hechos probados ha llegado el tribunal a sus conclusiones. En cuanto a abrir la puerta a un posible recurso al Constitucional, lo suyo es que lo diga el juzgado primero y no el presidente. En ese contexto, tampoco se entiende muy bien lo de manifestarse a las puertas de los tribunales, como sucedió este domingo en Madrid, y menos aún que entre los asistentes se encuentre un exjuez. La discrepancia y la crítica son parte de la democracia y el poder judicial no está libre de ello, pero el respeto a las instituciones es un pilar de la democracia.