Del director

Dos apuntes para abrir la semana

Sánchez opinó sobre el fallo del Supremo desde Sudáfrica

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:05

Más comparecencias sobre los contratos sanitarios. Coalición Canaria fijará este lunes su posición respecto a los trabajos de la comisión de investigación abierta en el ... Parlamento de Canarias en torno a los contratos sanitarios en tiempos de pandemia. El Partido Popular ya avanzó la semana pasada que quiere dar continuidad a la comisión y que entiende que es preciso que comparezca de nuevo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Se aferran para ellos los populares a lo que desveló la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su último informe, donde recogió mensajes intercambiados por Torres con Koldo García y también alguno con Víctor de Aldama.

