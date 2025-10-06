Diálogo o portazo a destiempo

Cuanto más se leen las declaraciones de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y dirigente de Municipalistas Primero Canarias hasta que en el congreso se le ... consagre como líder de esa formación, mayor es la convicción de que Luis Campos se equivocó dando un portazo a las primeras de cambio a la propuesta de diálogo para una confluencia electoral que planteó Primero Canarias. Y el error del secretario general de Nueva Canarias estriba tanto en el contenido como en las formas.

Primero, porque en su crítica a quienes, según su argumentario, abrieron una herida que no se ha cicatrizado en Nueva Canarias, se le olvida mencionar que en su mayoría eran miembros de partidos de ámbito local que habían decidido ir con NC en el llamado Frente Amplio. Es verdad que también se fue un grupo de militantes de Nueva Canarias, pero el inicio de Primero Canarias fue una decisión autónoma, y por tanto legítima, de partidos que en su día convergieron en torno a NC, pero sin haber escrito en documento alguno que lo hacían de por vida y que se diluían por completo.

En cuanto a las formas y los tiempos, Luis Campos se instaló en un tono tajante que no encaja demasiado con sus modos, a lo que se une el hecho de que no se pierde nada con hablar. Sobre todo con aquellos a los que se conoce desde hace años. Para cerrar la puerta siempre hay tiempo, pero siempre es mejor saber quién ha tocado en ella y qué tiene que decir.

Si lo que subyace en la negativa frontal de NC al diálogo es el rechazo a ir con Coalición Canaria en una campaña electoral, no está de más recordar que ese episodio ya lo vimos. Y con NC de protagonista. Como también NC compartió plancha electoral en su día con el Partido Socialista, por no hablar de que en las elecciones europeas lo hizo con Sumar... Y no es baladí mencionar el caso de Sumar porque es el ejemplo de colaboración electoral y parlamentaria entre formaciones diversas que acuden a las urnas al Congreso desde la certeza de que cuanta mayor sea la cifra de escaños, más capacidad de influencia se logra. Incluso no siendo imprescindibles para otorgar la mayoría absoluta. No hay más que echar un vistazo a la historia parlamentaria de las últimas décadas para comprobar lo que sacó de provecho Canarias cuando había en el Congreso de los Diputados más de uno -y más de dos- parlamentarios nacionalistas y coordinados entre ellos.