Continuidad en Casa África

Tras un diálogo entre los gobiernos central y canario y algún que otra candidatura alternativa sobre la mesa, a comienzos del verano se articuló el ... consenso para la renovación del equipo al frente de Casa África. De manera que José Segura, veterano político canario, sigue al frente de una entidad que con el paso del tiempo se ha consolidado como un puente entre África, Europa y este pedazo del Atlántico que somos, un rinconcito con el corazón geográfico en tierras africanas, el DNI en Europa y la mitad del alma en la otra ribera atlántica.

No fue fácil el caminar inicial de Casa África. Al nacer bajo el amparo del Gobierno central, fue considerado una especie de jubilación dorada para diplomáticos casi a punto de jubilar. Dicho en plata, si Exteriores tenía a funcionarios que no sabía dónde meterlos, porque consideraba que ya no estaban para ser embajadores, pues aparecía alguien que entendía que una salida piadosa era ofrecerles un retiro temporal en Casa África. Era, seamos sinceros, la mejor manera de matar desde el inicio el progreso de esa entidad y, también siendo sinceros, era un planteamiento propio de tiempos coloniales.

Después apareció la consideración de Casa África como una plaza para eso que se conoce como la diplomacia comercial, que no es otra cosa que utilizar los negocios para estrechar lazos con otros destinos. A partir de ahí Casa África empezó a volar, pero quizás su consolidación plena ha llegado cuando al frente de la misma se ha situado alguien que vivió en primera línea, a pie de muelle (y no es una exageración) el estallido del fenómeno migratorio hacia las islas. Ese fue José Segura Clavell siendo delegado del Gobierno de Canarias y así se entiende que, desde su llegada a Casa África, se ha empeñado en que esa institución ayude a conocer mejor lo que sucede en la vecina África. O en realidad en la África de la que formamos parte.

A solo 90 kilómetros de distancia tenemos una realidad muy diferente a la nuestra pero hasta la fecha poco conocida. Y una realidad que no es solo la migratoria, pues África sigue siendo tierra de oportunidades y también escenario del tablero geopolítico mundial. Duele decirlo pero lo cierto es que naciones tan alejadas como Rusia y China lo tienen más claro que Europa, que ya sea por mala conciencia colonial de los países mediterráneos o por desconocimiento de los que están más al norte, ha mirado para otro lado.

Manténgase, pues, Casa África como este espacio para conocernos, tender puentes y derribar fronteras.