Continuidad en Casa África

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:39

Tras un diálogo entre los gobiernos central y canario y algún que otra candidatura alternativa sobre la mesa, a comienzos del verano se articuló el ... consenso para la renovación del equipo al frente de Casa África. De manera que José Segura, veterano político canario, sigue al frente de una entidad que con el paso del tiempo se ha consolidado como un puente entre África, Europa y este pedazo del Atlántico que somos, un rinconcito con el corazón geográfico en tierras africanas, el DNI en Europa y la mitad del alma en la otra ribera atlántica.

