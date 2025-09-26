La comisión y el agente doble

Se veía venir. La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre los contratos de emergencia en los tiempos de la pandemia de covid-19 ... va camino de acabar como el rosario de la aurora. Es lo que sucede cuando se llega tarde, no se acierta en el enfoque y, sobre todo, no hay altura de miras.

En cuanto a lo de llegar tarde, la culpa está exclusivamente en las filas de quienes en la pasada legislatura gobernaban y hoy conforman el grueso de la oposición. O sea, PSOE y NC. Porque los dos decidieron hace tres años, cuando estalló el caso Mascarillas, que no había nada que examinar. Digamos que se habían perdido cuatro millones de euros como quien saca el monedero y se le caen veinte céntimos, de manera que incluso se impidió exponer en el Parlamento los argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Todo un prodigio de oscurantismo…

Después, se equivocó el enfoque, porque era evidente que la comisión no debía centrarse en los investigados judicialmente, ya que la mayoría se iba a acoger a su derecho a no declarar. El foco debió estar en un trabajo sin juicios previos sobre cómo se encaró aquella crisis para extraer lecciones ante otras similares en el futuro.

Y eso, que no estuvo en el minuto uno, tampoco presidirá el epílogo que se afronta desde este viernes porque la mayoría de partidos está ahora en clave electoral. Así, para el PSOE lo prioritario es que si su secretario general y previsible candidato en 2027, Ángel Víctor Torres, salga del trance sin mácula, mientras que CC y PP buscan todo lo contrario.

Después hay un elemento que conviene tener presente: ni PSOE ni CC han estado interesados en poner el foco en la persona que fue clave en todo lo sucedido; esa que el Pacto de las Flores metió con calzador en el misterioso comité de gestión; esa que ayudó a que la consejera de Sanidad y su equipo saltaran por los aires cuando más se necesitaba estabilidad en la gestión sanitaria; esa a la que se encargó que elaborase las alegaciones a un preinforme de un órgano parlamentario que ya apuntó que las cosas no las estaba haciendo bien, y esa que fue a su juicio político sumarísimo acompañado del consejero de Obras Públicas, como si el de Sanidad de entonces no existiera. Para completar el cuadro, es la misma persona que ya entonces y después de los comicios de 2025 fue algo así como un director general en la sombra bajo el manto de CC. Si Le Carré siguiera entre nosotros, diría que un perfecto agente doble…