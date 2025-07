Cogestión de los aeropuertos

El balance de movimiento de pasajeros de los aeropuertos españoles refleja que el turismo parece no haber tocado techo. Y eso incluye también el tráfico ... de viajeros nacionales, abonados igualmente a exprimir al máximo los ahorros por la vía de pequeñas escapadas vacacionales a lo largo del año.

Si miramos los datos de Canarias, sucede lo mismo o más. La condición de destino seguro frente a otros lugares y la garantía de buen tiempo y alojamiento de calidad hacen que las islas tengan unos flujos de viajeros abonados también al récord continuo.

¿Cuánto durará esta burbuja? Es la pregunta que nadie se atreve a contestar con garantías de acertar. Pero ahí sigue el llamado 'efecto champán', todavía más llamativo si tenemos en cuenta la escalada de precios en los alojamientos, pues no solo se han recuperado los que había antes de la pandemia, sino que se han superado para así compensar las pérdidas experimentadas durante aquel parón forzoso.

Esa boyante situación obliga a mirar hacia el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), gestor de las terminales aeroportuarias de este país, y con un accionariado que combina lo estatal con lo privado, si bien el control y la toma de decisiones se la reserva la nación, es decir, el Gobierno de turno.

Aena sigue siendo una especie de ministerio soberano que toma decisiones por otros pero que no deja que participen terceros. Y lo que más chirría es que hay otro modelo de gestión de infraestructuras de comunicaciones en este país que es diametralmente opuesto y que también está bajo el paraguas estatal:los puertos. En los consejos de administración de las autoridades portuarias están representadas la comunidad autónoma de turno, los ayuntamientos afectados, empresarios, trabajadores y otros agentes. En el caso de Canarias, incluso están los cabildos. Y hasta que se consiguió en su día que los presidentes de las autoridades portuarias los designen los gobiernos regionales. ¿Por qué no hay algo similar en Aena? ¿O es que los aeropuertos sí son estratégicos y los puertos no? En el caso de Canarias, casi más bien es lo contrario y nadie puede decir que la descentralización portuaria no funcione adecuadamente.

El Gobierno canario vuelve a la carga estos días con la cogestión de los aeropuertos. Nos asiste para ello el sentido común y ese 'derecho comparado' que nace de mirar a las autoridades portuarias. Aena, como siempre, se resistirá:prefieren volar sin tutelas compartidas.