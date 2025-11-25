Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del Director

Cambio de ciclo

No está de más abrir la mirada y ver lo que sucede en nuestro entorno

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:47

Andan los estrategas de los partidos tradicionales estrujándose las meninges para tratar de entender qué está llevando a las generaciones más jóvenes a decantarse por ... el voto de extrema derecha. Y es que, a tenor de los estudios demoscópicos y sociológicos, los jóvenes españoles ven en Vox, Alvise Pérez, Vito Quiles y otros activistas del espectro ultra referentes para sus deseos de cambio en el país.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  6. 6 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  9. 9 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  10. 10 Urbanización Díaz Casanova: «Esto es un vertedero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cambio de ciclo