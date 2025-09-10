Atentos al Parlamento

Tras unas vacaciones ciertamente largas, sus señorías los diputados canarios han retornado esta semana a la rutina de los plenos y el trabajo en comisiones. ... Por desgracia para ellos, que tienen que cargar con el sambenito, y para el conjunto de la sociedad, que así se abona a la desconfianza hacia el 'sistema', una de las asignaturas pendientes de nuestro Parlamento es asegurarse de que todos sepamos qué hacen realmente los parlamentarios y que haya mecanismos eficaces de control. Y no es consuelo eso de que pasa lo mismo en otros lugares, pues ya se sabe que mal de muchos, consuelo de tontos.

Dicho lo anterior, el pleno de esta semana supone el inicio de un curso político que viene condicionado en gran medida por lo que suceda en el ámbito estatal. Con la continuidad del pacto regional garantizada por los dos partidos que se sientan en el Gobierno y sus socios minoritarios, la gran duda es si todo saltará por los aires con un adelanto de elecciones generales. Y en ello influye no tanto la estrategia que pueda tener en la cabeza Pedro Sánchez como el hecho de que las novedades judiciales en los diferentes casos de corrupción pueden hacer que sus socios coyunturales -en especial el PNV- lo dejen literalmente tirado y opten por un nuevo ciclo en la política estatal.

Si eso ocurriera antes de final de año, el nacionalismo canario se encontraría en una tesitura complicada: ¿irán juntos a las elecciones generales CC y Primero Canarias? ¿Sellará Nueva Canarias una confluencia con Podemos y otros partidos a la izquierda del PSOE, una posibilidad que ha explorado en los últimos meses? ¿O harán de la necesidad virtud CC, NC y Primero Canarias, de manera que aparcarán sus diferencias y optarán por una candidatura conjunta para ver si en lugar un escaño en el Congreso suben a dos o quién sabe si a tres y así ganan peso en la próxima legislatura?

Para ir resolviendo esas dudas será importante el discurrir de la actividad parlamentaria en Canarias. Ahora, cada vez que Luis Campos tome la palabra lo hará ya como presidente de Nueva Canarias y habrá que ver si deja la impronta del cargo en sus intervenciones o si, por el contrario, sigue pesando sobre él la sombra de Román Rodríguez, convertido ahora en secretario de Estrategia, y uno de los firmes defensores de que NC no puede reconciliarse con Primero Canarias y tampoco con CC.

La otra incógnita del curso está en la bancada socialista, pero de esa ya hablaremos...