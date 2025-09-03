50 años de 'Tiburón'

En ese ritual de mirar el calendario para celebrar un aniversario con números redondos cuando no sabemos de qué hablar, le ha tocado el turno ... a la película 'Tiburón', dirigida por Steven Spielberg a partir de una novela de Peter Benchley.

Ya saben: el escualo ese que se ve que se aburre en el océano y decide en pleno verano darse un paseo por un pueblo costero estadounidense repleto de vecinos y turistas, zampándose a alguno de ellos, poniendo de los nervios al alcalde y a los empresarios que querían hacer su agosto con una operación inmobiliaria y, finalmente, enfrentándose a un veterano marino obsesionado con darle caza, un biólogo con ínfulas de sabihondo y un sheriff local convertido en héroe a su pesar.

Cinco décadas después, la película se puede ver y sentir casi lo mismo que millones de espectadores entonces: miedo en el cuerpo. Para quienes no lo hayan hecho, es más que recomendable el visionado en pantalla grande, en una sala de cine y con un buen sonido.

Lo primero, porque la película fue concebida y rodada para ello, con el añadido de que si se hace rodeado de mucho público, pues mejor, porque la experiencia de compartir emociones es inigualable; y lo segundo, porque 'Tiburón' y su éxito deben bastante a la banda sonora del compositor John Williams y el acierto del director y el equipo de montaje a la hora de encajarla con las imágenes.

Es más: cualquiera oye el arranque del tema musical principal y recuerda perfectamente las imágenes submarinas de la primera víctima de la película. Hay que remontarse a la escena de la ducha de 'Psicosis' y la composición de Bernard Herrmann para encontrar un efecto similar. Puestos a buscar un tercer ejemplo, lo que consiguieron Monty Norman y John Barry con la sintonía de arranque de la saga 007.

Pero, por encima de todo, 'Tiburón' es la obra de un Steven Spielberg que entonces tenía apenas 27 años y que dio un golpe en la mesa de la industria del cine: reventó literalmente la taquilla, confirmó un talento que ya se notaba en las precedentes 'El último duelo' y 'Loca evasión'.

En 'Tiburón' tiró de imaginación y conocimiento de la industria para que no se notasen las carencias del falso escualo que habían fabricado para el rodaje y que fallaba con demasiada frecuencia.

También ayudó un guion que se centraba tanto en la acción como en el trío protagonista, con un pasaje memorable en el barco donde cada uno cuenta sus hazañas y también sus miedos. Una dentellada, en suma, de calidad que cinco décadas después funciona como un reloj suizo. Casi nada.