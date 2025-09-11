Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

24 años ya

Aquellos hechos quebraron la relación entre Occidente y el mundo islámico

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04

Fue 11, fue en septiembre, fue un martes y fue en 2001. Han pasado 24 años pero seguro que nadie de quienes lo contemplaron -contemplamos- ... ha podido olvidar las imágenes de los dos aviones impactando contra las Torres Gemelas de Nueva York. En ese instante, la vida de miles de personas quedaron segadas para siempre y, además, la de todo el planeta dejó de ser la misma.

