La 'Anora' que yo vi

En la última edición de los Oscar, la película 'Emilia Pérez' pagó los platos rotos de unos tuits bastante lamentables de la actriz Karla Sofía ... Gascón, quien, por si fuera poco lo que había escrito, se enredó con unas explicaciones que agigantaron la polémica. Es evidente que había una caza de brujas contra ella que iba más allá de los méritos artísticos de su interpretación, pero la errónea estrategia de respuesta de la actriz y la lamentable 'cancelación' de la misma impuesta por la productora del filme se encargaron de dinamitar las posibilidades de 'Emilia Pérez' de ser la gran vencedora de la edición de este año.

Los honores se los llevó 'Anora', del guionista, editora, director y productor Sean Baker, que venía avalada por la Palma de Oro en Cannes. Ytampoco 'Anora' se ha librado de la polémica. En su caso, porque dicen que «romantiza la prostitución», una leyenda que los críticos alimentan con las palabras de la actriz Mikey Madison y del propio Baker dedicando sus premios a las «trabajadoras del sexo». Después de ver 'Anora', me pregunto si la película que contemplé -está disponible en Movistar- es otra diferente de la que ganó en Hollywood prácticamente todos los grandes premios, pues no veo la edulcoración de la prostitución por ninguna parte.

Vayamos por partes: lo que sí hay es un guion con un intenso trabajo de documentación con las mujeres prostituidas. Una colaboración que el director y la actriz no ocultaron y que da como resultado los veinte primeros minutos de la película, con un retrato y unos diálogos muy realistas, incluyendo referencias expresas a las duras condiciones laborales y la nula cobertura social. Si alguien ve ahí una «romantización de la prostitución», habrá que preguntarles qué ven en 'Pretty Woman', la exitosa comedia que Telecinco repite cuando no sabe cómo levantar la audiencia.

'Anora' es, sobre todo, un golpe al sueño americano. Sí, es la historia de una joven prostituida que cree que puede salir de ese círculo gracias a un joven ricachón ruso con tanto dinero como pocas neuronas, pero ese es el punto de partida para mostrar las miserias del 'american way of life' y cómo los ascensores sociales no dejan espacio en el mundo capitalista a quienes reciben desde el minuto uno la condena de ser 'objetos al servicio de otros'.

Más allá de todo eso, 'Anora' es una buena película, muy de Sean Baker, con un cruce de géneros entre el drama y la comedia, personajes secundarios propios de las películas de los Coen y una Mikey Madison que demuestra por qué dejó a la Demi Moore de 'La sustancia' sin Oscar.