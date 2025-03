Misterio resuelto: 'Anora' es, al menos para la Academia de Cine de Estados Unidos, la película del año si bien lo justo sería decir que ... Sean Baker es el cineasta del momento. El hombre se llevó a casa un póker de estatuillas: subió al escenario como guionista, montador, director y también coproductor, con su esposa compartiendo este último.

Tuvo buen ojo el Festival de Las Palmas de Gran Canaria cuando en 2022 hizo una retrospectiva de Baker y lo trajo al certamen. A pesar de que su filmografía no es extensa, entre otras cosa porque no tiene años para ello, estamos hablando de un tipo que ha demostrado que se puede hacer cine independiente de calidad y también con poder de atracción en taquilla. Y al mismo tiempo se consigue el reconocimiento de la industria, que era quizás lo que faltaba en este tipo de producciones. Este año se ha logrado y 'Anora' puede abrir una vía más que interesante en un negocio que todavía sigue dándole vueltas a qué hacer para recuperar el público perdido en la pandemia y con la irrupción de las plataformas de 'streaming'. En ese sentido, fue de agradecer el discurso de Baker defendiendo la experiencia de ir a una gran sala a ver una película.

A pesar de su duración -algo más de tres horas y media- no se hizo aburrida la gala. El presentador estuvo correcto, quizás poco transgresor, pero admitamos que no están los tiempos para ello en Estados Unidos si se quiere repetir el año siguiente. Cuando al final apareció en el escenario Billy Cristal para entregar el premio a Mejor Película, más de uno recordó sus presentaciones pero se ve que es un tiempo pasado que no volverá.

Faltó quizás algo de ese 'glamour' que ponen las viejas glorias pero es que ya no van quedando muchas. No había más que contemplar el 'in memoriam', en un año en el que se fueron tres grandes como Gena Rowlands, Maggie Smith y más recientemente Gene Hackman... y Donald Sutherland, Teri Garr... Hablando de viejas glorias, por allí apareció Mick Jagger a entregar la estatuilla a la Mejor Canción y estuvo original el hombre con su chiste sobre Bob Dylan. Eso sí, por suerte no ha repetido como actor, porque sus interpretaciones fueron absolutamente prescindibles.

El momento comprometido de la noche lo pusieron los artífices de esa joya de contenido y de continente visual que es 'No other land'. Seguro que en Israel y en Washington su discurso levantó más de una ampolla e incluso urticaria... pero es que lo que cuenta también las produce. Y así llevamos décadas.