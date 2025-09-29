Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Del director

Alertas ante la lluvia

Puestos a ver el vaso medio lleno, este domingo los avisos han funcionado

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:56

En noviembre dejará el cargo el que llegó como flamante vicepresidente del Gobierno valenciano, el militar retirado Francisco José Gan Pampols, que llegó al gabinete ... autonómico como fichaje estrella de Carlos Mazón para liderar la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según Eva Molina, directora Comercial y de Marketing del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 Bronca al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido de las Fiestas del Carmen
  5. 5 El perro más veterano del albergue encuentra familia tras más de tres años sin una visita
  6. 6 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  7. 7 Un canto a la inoperancia
  8. 8 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  9. 9 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos
  10. 10 La viñeta de Morgan de este domingo 28 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alertas ante la lluvia