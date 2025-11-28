Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 29 de noviembre de 2025
5932/2013

Caso Emalsa: más de una década para concluir que no hubo delito alguno

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:27

Arranca así la sentencia del llamado caso Emalsa: «Esta sección 1ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha visto en juicio oral y público ... la presente causa del procedimiento abreviado número 5932/2013»... Y concluye así: «Debemos absolver y absolvemos a los acusados (...)»

