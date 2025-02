Que no queden entradas para un espectáculo teatral es una excelente noticia. Que eso haya ocurrido en otras plazas donde se ha representado la misma función es todavía más meritorio. Y que suceda cuando se trata de una representación que no baja de las cuatro ... horas de duración pues ya es de matrícula de honor.

Todo ello sucede con '1936', que llega este viernes y sábado al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, con los asientos vendidos y seguramente con posibilidades de haber repetido lo mismo en una tercera función. Estamos hablando de una obra que gira, según lo que se ha podido leer, en torno a la Guerra Civil y ya sé que habrá un sector de la ciudadanía que reaccionará con el consabido:«¡Otra vez la Guerra Civil!». Pues sí. Para ellos, un recordatorio: durante 40 años, y no hace tanto de ello, no hubo teatro ni casi cine que abordase con sinceridad -y menos aún con pluralidad de enfoques- ese conflicto, a lo que se une el hecho de que nadie se altera porque desde Estados Unidos nos sigan llegando creaciones culturales en torno a la Guerra de Secesión y nadie se escandaliza, por no hablar de los franceses y su Revolución o de las dos guerras mundiales. Sí, somos capaces de pasar por taquilla para ver otra película sobre el conflicto de Vietnam, en la que España no tuvo arte ni parte, o de descargarnos en una plataforma la enésima serie sobre el espionaje en tiempos de la Guerra Fría, y nos parece que ya es hora de dejar bien enterrados a los muertos de nuestra contienda civil.

Si nos atenemos a los méritos de la dramaturgia, '1936' se presenta casi como una enciclopedia teatral: en el texto han participado Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, con el traslado a la escena a cargo de los dos últimos y Lima en labores de dirección. El elenco coral incluye a Antonio Durán, Alba Flores, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juan Vinuesa y el Coro de Jóvenes de Madrid.

También es verdad que no siempre contar con los mejores ingredientes garantiza un menú que deje buen sabor de boca pero a tenor de las críticas y del éxito de taquilla allí donde se la ha podido ver, cabe intuir que estamos ante uno de los fenómenos escénicos del año. Razón de más para volver a reconocer el mérito del teatro Cuyás y su equipo por permitir al público grancanario en particular, y canario en general, ser espectador de lo mejorcito de cada temporada si necesidad de coger el avión.