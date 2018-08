Fotos innecesarias

Pablo Casado y Albert Rivera rivalizan estos días por demostrar cuál de los dos es más diestro en aquello de ganarse el favor del votante más conservador. El primero anda de promoción tras el triunfo entre los suyos, y el segundo vigila nervioso para que el recién llegado no recupere a los renegados que se tiñeron de naranja huyendo de la corrupción. En esta lucha de egos y protagonismo hacen frente común contra los «populistas de la izquierda».

Casado no tardó en posicionarse y no tiene reparos en situarse abiertamente contra el aborto, la eutanasia y en defender el espíritu liberal. Y aprovechó el salto masivo a la valla de Ceuta, sumado a la creciente llegada de pateras en las últimas semanas, para convertir la crisis migratoria en la primera urgencia de la agenda nacional. «No es posible que España absorba millones (sic) de africanos que vienen en busca de un futuro mejor en Europa», afirmando también que «los españoles buscan un partido que diga claramente que no es posible papeles para todos».

Se adelantó con la foto un día antes el líder de Ciudadanos, acudiendo en «un viaje improvisado» al perímetro fronterizo con Marruecos. El mismo por el que 602 subsaharianos accedían a la ciudad autónoma de forma irregular. Allí Rivera, en la misma línea, acusó a Pedro Sánchez de demagogia y buenismo. Casado y Rivera, en guerra por hacerse con el espacio de centro derecha, utilizan la inmigración como arma arrojadiza con la que sacar réditos políticos sin aportar soluciones concretas y realistas.