REF y financiación

Lo advertíamos aquí la pasada semana y, por, desgracia, los peores presagios se van haciendo realidad:la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Hacienda ha enviado a las comunidades autónomas no deja clara la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los que puedan llegar de ese renovado sistema. Como ya sucediera con los incentivos a la producción audiovisual, en algunos despachos ministeriales siguen pensando que el REF es un capricho fuera de toda lógica temporal, como si la insularidad y la lejanía de la península no tuviesen un sobrecoste y como si el Estatuto de Autonomía de Canarias actualizado no elevase el rango competencial del archipiélago y reforzara esa consagración del REF como piedra angular del fuero isleño.

Hasta el momento el Gobierno de Canarias ha optado por la prudencia y se ha limitado a decir que el REF no debe mezclarse con los parámetros del nuevo modelo de financiación. Es evidentemente la posición del Partido Socialista, que no quiere afear en público a sus compañeros de Madrid su erróneo punto de partida en la negociación. Se entiende la lealtad de partido pero si de verdad el PSOE de las islas quiere que su concepto de «defensa de la canariedad» sea tomado en serio, habrá de elevar el tono y, sobre todo, traducir en hechos sus compromisos. De esa manera, lo que urge es ir garantizando que la negociación de la futura financiación parte del reconocimiento fuera de toda duda de que los recursos derivados del REF no entran en el reparto. De igual manera que en Madrid no habrá seguramente alto cargo ministerial alguno al que se le ocurra plantear que el Cupo Vasco o los ingresos forales navarros se convierta en sustraendos de lo que reciban esas dos comunidades en el futuro.

Y así como a Cataluña se la ha concedido la creación de una mesa bilateral de diálogo para abordar, entre otras cuestiones, su reivindicación de un déficit en materia de financiación, a Canarias no se le puede regatear lo que forma parte de su derecho histórico.

Pedro Sánchez debe aprovechar la próxima Conferencia de Presidentes, que quiere celebrar en La Palma, para aclarar esta cuestión y sacar el REF de la ecuación de la financiación autonómica. En esto no caben medias palabras, solo sirven los hechos.

Relevo en Italia

El siciliano Sergio Mattarella, actual presidente de la República Italiana, es un personaje incontaminado que sobrenada la corrupción y la sistémica banalidad de la política concreta. Ubicado en el centro-reformismo, político y últimamente magistrado del Tribunal Constitucional, fue elegido para el cargo que ocupa el 31 de enero de 2015 a instancias del Gobierno de Matteo Renzi, como sucesor de Napolitano. Mattarella es sobrio, íntegro y sin afanes de protagonismo.

Su mandato de seis años expira en enero, y ya ha anunciado que no piensa postularse a la reelección, por lo que los partidos deberán ponerse de acuerdo en el relevo, una tarea siempre complicada, ya que no es fácil reunir prestigio e integridad. Sin duda, la personalidad que parece predestinada a la sucesión es Mario Draghi, expresidente del BCE y con un excepcional currículum político y financiero… Pero Draghi es actualmente primer ministro, y elevarlo a la presidencia sería un mal negocio para la política italiana, que vestiría un santo para desvestir otro. Por ello, han empezado a sonar otros nombres –los de la ministra de Justicia, Marta Cartabia, del presidente de la Cámara de Diputados, Pier Ferdinando Casini, y del ex primer ministro Romano Prodi– que quizá puedan servir para la ocasión.