La deriva del puerto de Las Palmas

El actual puerto de Las Palmas se constituye como referente internacional en el Atlántico, siendo líder nacional en reparaciones navales y provisiones, líder nacional en ... pesca congelada, segundo en la actividad de bunkering, tercero en cruceros, cuarto en tráfico de contenedores (fundamentalmente en el transbordo internacional) y octavo en toneladas de trasporte. Actualmente, en el conjunto de las 28 Autoridades Portuarias de España, es del grupo que aporta los beneficios de su gestión a la caja de Puertos del Estado.

La configuración actual es fruto de la visión y empuje de personas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. El gran arranque de nuestro puerto como enclave intercontinental relevante entre Europa, África Oriental y América comienza con el decisivo impulso de los hermanos Juan y Fernando de León y Castillo, el primero Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, jefe Provincial de Obras Públicas en Canarias, y el segundo ministro de Ultramar.

Juntos, y con los apoyos adecuados, pudieron lanzar la emblemática y novedosa obra marítima en su actual ubicación, factor clave para el éxito de nuestro puerto desde entonces. Con fecha de 25 de abril de 1881 se le encargó al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Juan de León y Castillo la redacción del Proyecto del Puerto de La Luz. En 84 días estaba redactado el proyecto, fue remitido al Ministerio de Fomento y en seis meses fue aprobado con su financiación el 3 de marzo de 1882. Designado como 'Puerto de Interés General' las obras fueron financiadas por el Estado por un valor de 8.639.675,90 pesetas. Concluyen las obras de Muelles del Refugio y Santa Catalina de Juan de León

y Castillo en 1903.

Han seguido con este empuje numerosos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que han sabido llevar al puerto de mano a las necesidades de la Isla y de la situación internacional. Han sido parte fundamental de la promoción de las grandes obras marítimas históricas ejecutadas en nuestro puerto y en uso en la actualidad. Hablamos de Francisco Acedo Villalobos, Orencio Hernández Pérez, Antonio Artiles Gutiérrez, Alfonso Caballero de Rodas, Gregorio Pérez Conesa, Rafael Picó Cañeque, Modesto Vigueras, Juan La Roche Izquierdo, Juan Argenti Ulloa, Pascual Pery y Paredes, Fernando Navarro Miñón, Luis Molina San Martín, José Miguel Pintado Joga, Esteban del Nero Beneitez, José María Hernández León, José Daniel López López, Salvador Capella Hierro.

Todo esto es fruto del trabajo de equipos de especialistas y de la gestión y voluntad política para la promoción y mejora de las infraestructuras portuarias, que constituye no solo la puerta de entrada para la inmensa mayoría de las mercancías de nuestra isla, y la exportación de lo que producimos, sino un auténtico motor económico de generación de riqueza y miles de puestos de trabajo, mediante actividades exógenas a nuestra isla, como el bunkering, las reparaciones navales, el transbordo internacional de contenedores y pesca congelada, los cruceros y hasta la actividad náutica internacional. Al contrario de lo que piensan algunos, queda mucho por planificar, reordenar, proyectar y construir. Quedan algunas infraestructuras pendientes porque no se licitaron de la mejor forma, como es el caso del muelle deportivo y algunas explanadas y actividades. Queda pendiente un gran desarrollo de nuestro puerto, de muchas ideas históricas de Puerto-Ciudad, un futuro de grandes expectativas para la sociedad canaria y que parece que no encuentran camino.

Ahora, con esta situación y las excelentes cifras de actividad de los últimos años, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha solicitado según declaraciones del 4 de junio de 2024 a Puertos del Estado que Puertos de Las Palmas ascienda al Grupo 1 del sistema portuario español en el que se encuentran los puertos de Barcelona, Bilbao, Valencia y Algeciras.

Queremos jugar en 'primera división'. Y se vuelve a hablar estos días de esta aspiración, y de la necesidad de personal y de estructura para pasar a formar parte del Grupo 1. Si se tiene esta aspiración lo que no tiene sentido es que se siga con la deriva en los últimos años de destecnificación del puerto, de ausencia de especialistas en puertos.

Por parte de esta Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha hablado con el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, y con la actual presidenta, Beatriz Calzada, de la grave situación actual. Se podrá observar con la siguiente tabla. Todas las Autoridades Portuarias de España cuentan con un nutrido grupo de especialistas, y han ido aumentando la dotación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, incluso las que son deficitarias.

A falta de confirmar algunos puertos de Andalucía (*) hay del orden de 200 profesionales repartidos en las 28 Autoridades Portuarias de España, con un crecimiento en los últimos dos años del orden del 27%.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas contaba sólo con tres profesionales en el año 2023 de 64, 62 y 62 años que no desempeñaban cargos en la Dirección, Construcción, Planificación y Explotación. En la actualidad sólo hay un profesional que no desempeña ninguna de estas funciones típicas de los ICCP a lo largo de la historia y en todos los puertos de España. Es decir la Autoridad Portuaria de Las Palmas no cuenta con ningún especialista Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en tareas pura y esencialmente portuarias para las cuales adquieren formación académica específica y exhaustiva en el proceso de obtención del título.

Nótese que Santa Cruz de Tenerife ha ido creciendo en los últimos años de 6 a 10 que tiene en la actualidad, Baleares de 14 a 20, Algeciras de 10 a 12, Barcelona de 14 a 20, Bilbao 5, Valencia de 10 a 15, e incluso Melilla cuenta con 4.

Entonces, ¿qué es lo que pasa en Las Palmas? Es inexplicable. Esta situación que se vive en la Autoridad Portuaria de Las Palmas es única en España y cuesta mucho entenderla. Los especialistas en Puertos en España son los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, constituyento la única especialidad de ingeniería que abarca la totalidad de las competencias

exclusivas en las materias de Proyecto y Planificación de las obras marítimas ( Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.).

Esta carrera está reconocida en la Base de Datos de las Profesiones Reguladas de la Comisión Europea con el nombre de Ingeniero de caminos, canales y puertos, Civil Engineer (EN), dentro del grupo genérico profesional de Ingeniero civil y recoge como descripción de su actividad: Asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil, obras públicas, infraestructura del transporte, recursos hidráulicos y energéticos, edificación, construcción y estructuras, urbanismo y ordenación del territorio y costas. Reconociendo a esta profesión, por tanto, como los genuinos especialistas en esta materia ingenieril.

En los últimos años el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha constatado incluso desde sus más altas instancias nacionales una campaña contra la figura profesional del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en el interior de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Se publicaba en prensa afín a la Autoridad Portuaria artículos con críticas generalistas y descalificadoras, muy poco profesionales hacia todo un colectivo, prescindiendo de una trayectoria histórica de más de 130 años de aportaciones claves y exitosas. Se descalificaba de forma global a toda una profesión aludiendo a estatus de privilegio, elitistas, exclusivos y otros términos despectivos, como la de un 'gremio de la época medieval'. Interesaba algún grupo o personas esta situación de demonización y se creaban estas leyendas urbanas.

Por parte de esta Demarcación no se ha querido entrar en este tipo de disquisiciones absurdas y desconocedoras de la normativa vigente, pero sería bueno aclarar algunas cuestiones. Un médico o un abogado desempeña una actividad profesional porque se ha formado específicamente con gran exigencia académica. Ha obtenido un título habilitante para el desarrollo de esa profesión, y por ello no es elitista ni exclusivo ni privilegiado ni es un gremio de la época medieval, está cumpliendo con unos requisitos mínimos para poder ejercer la profesión. Y como ciudadanos, cuando vamos al médico o al abogado damos por supuesto que estamos en manos de un profesional cualificado y con el título profesional correspondiente, es nuestra garantía. La de la totalidad de la sociedad que demanda del Estado que vele por su protección.

La especialidad de la ingeniería que compete con la planificación, proyecto, construcción y explotación y gestión de la infraestructura portuaria es la ingeniería de caminos, canales y puertos, carrera promovida por el canario del Puerto de la Cruz, Agustín de Betancourt en el año 1802. Así está recogido en las Orden CIN que regula la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos y así está recogido en la propia Comisión Europea en su Base de Datos de las Profesiones Reguladas.

Asimismo, y sin entender los motivos, se publican por la Autoridad Portuaria licitaciones y puestos de trabajo que no se ajustan a las condiciones y competencias profesionales reguladas. Por parte de este decano se ha mantenido una postura de diálogo desde hace más de tres años, con el anterior presidente y la actual presidenta. Se han interpuesto los recursos y demandas judiciales procedentes agotados el diálogo.

Se ha mantenido este tiempo una actitud de diálogo profesional sin entrar en ninguna crítica pública, entendiendo que las cosas volverían a la normalidad. No se puede entender que haya detrás de esta campaña contra nuestra profesión motivos personales o motivos de luchas internas en la propia Autoridad Portuaria, pero evidentemente debe haberlos porque no se explica de otra forma. Desde fuera parece algo increíble.

Se ha advertido al anterior presidente de los peligros y riesgos de las licitaciones. Proyectos firmados por personas no competentes. Incluso con tramitación ministerial de proyectos técnicos, incluso se

firman proyectos técnicos por abogados y economistas, actuación tipificada, si supone ejercicio de

nuestra profesión, como intrusismo profesional en el artículo 403 del código penal.

¿Podría entenderse que un informe médico lo firmase el jefe de personal abogado, o el gerente del

Hospital que fuese un economista? Pues es lo que viene pasando en la Autoridad Portuaria de Las

Palmas.

Se ha advertido de defectos en la tramitación de los expedientes, en los contenidos de los proyectos.

Se ha recibido en esta demarcación advertencias de distintas empresas constructoras y consultoras en

relación a los documentos que se están sacando a licitación, y se ha comunicado personalmente a la

Autoridad Portuaria de estos proyectos «Frankenstein» y los errores que contienen.

Si queremos que el Puerto de Las Palmas esté en «primera división» en el Grupo 1 algo deberá cambiar.

Deberá pensarse en contar con los especialistas adecuados, en la excelencia técnica. No puede

imaginarse que queremos promocionar un hospital sin médicos ni cirujanos especialistas, un litigio

judicial sin licenciados en derecho, ni una universidad sin doctores ni catedráticos. Tampoco se

debería imaginar un puerto como el de Las Palmas sin los especialistas competentes en puertos, los

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y eso está a punto de ocurrir si no se remedia de inmediato.

Va siendo hora de que se olviden de rencillas y personalismos y se piense de forma profesional, de la

forma que se debe trabajar para la sociedad canaria, con un puerto de excelencia en todos sus aspectos,

con un puerto que pueda considerarse como Grupo 1 del sistema portuario español junto con los

puertos de Barcelona, Bilbao, Valencia y Algeciras. Seamos «profesionales de primera».

Y entendemos que para esta excelencia es necesario contar con especialistas, tal como hace el resto de 28 Autoridades Portuarias de España.

Estas palabras las digo con el ánimo y deseo que las cosas vuelvan a una situación de normalidad, de trabajar para que el puerto avance y pueda prestar el mejor servicio y beneficio para la sociedad

canaria, y con el respeto y mi estima y consideración con los profesionales que actualmente realizansu trabajo.