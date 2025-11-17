Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juan Carlos Alonso

Justicia fiscal para las Islas Verdes

Pedimos coherencia, justicia y cumplimiento de lo pactado. Canarias merece un trato diferenciado porque es diferente en su geografía, en sus distancias y en sus dificultades objetivas. Y las islas verdes, aún más

Fabián Chinea

Senador por la isla de La Gomera

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:51

La discusión sobre la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las islas verdes —La Palma, La Gomera y El ... Hierro— no es un capricho político ni una ocurrencia coyuntural. Es, sencillamente, una respuesta racional a una realidad geográfica, económica y social que no va a cambiar. La doble o incluso triple condición insular y alejada de estas islas es un hecho inamovible, estructural, que condiciona desde los precios de la cesta de la compra hasta la capacidad de atraer inversión, fijar población o crear empleo estable. Y cuando los problemas son estructurales, las soluciones también deben serlo. Es así de sencillo, y así lo defendemos en la Agrupación Socialista Gomera, donde nos tomamos los grandes asuntos en serio. Los de nuestra isla y también los de todo el Archipiélago.

