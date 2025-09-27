Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
C7

Diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias

Los impuestos nos devuelven libertad y dignidad

La política fiscal debe ser progresiva y transparente: que aporte más quien más tiene, y que cada euro se utilice con eficacia y sin corrupción

Esther González

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

Muchos repiten que los impuestos son un robo. A primera vista, puede sonar atractivo: ¡quedarnos con todo nuestro dinero!, pero detengámonos un segundo: ¿qué pasaría ... si viviéramos en un país sin impuestos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  5. 5 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  6. 6 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
  7. 7 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  8. 8 La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 Un menor grave tras sufrir quemaduras en un incendio en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los impuestos nos devuelven libertad y dignidad

Los impuestos nos devuelven libertad y dignidad