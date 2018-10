Esperando a Araujo

Dicen algunos que hubo pitos. Yo solo escuché aplausos desde el sector de la grada en la que estaba. Entró Sergio Araujo al campo e ilusionó a la afición, hacía tiempo que se le esperaba. Es uno de esos nombres que están lindados a la historia más reciente de la Unión Deportiva Las Palmas: un equipo ascensor que la temporada pasada protagonizó una opereta. Para mí Araujo es más un mediapunta que un delantero centro, si acaso vale de nueve si se está en Segunda División pero en la máxima categoría no funciona en esa posición. No todos valen para la soledad del atacante. En cierta medida, me recuerda a Toni Robaina que hizo de estandarte del público amarillo cuando el equipo transitaba por aquellos duros años de la Segunda División B.