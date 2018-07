Es cuestión de familia

«Una familia tan solo se sucede en sus miembros por cada generación»

Una familia no puede renovarse a sí misma, si acaso se separa. Una familia tan solo se sucede en sus miembros por cada generación. Por eso cuando observas las portadas de los periódicos de tirada nacional de ayer con las fotos respectivas de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado posando con exministros de Mariano Rajoy, concluyes enseguida que podrían autodestruirse. Puede haber una pugna entre aparato y militancia, en este país ya hemos conocido alguna, pero no una protagonizada entre el mismo aparato a modo de guerra civil que luego se pueda recomponer sobre la marcha; eso de aquí no ha pasado nada y pelillos a la mar. El PP está justo ahora en ese dilema de familia que puede acabar de buenas maneras o bien como una tragedia griega que al final paguen todos. Ellos, unos y otros, los dos bandos por así decirlo, lo saben. Pero el apetito del poder puede más que la confluencia.

Orwell se tomaría la disputa del PP a modo de comedia. ¿Cómo es que la aspirante que obtiene más respaldo de los inscritos es luego desplazada por los compromisarios en un cónclave más reducido? Eso es un choque de legitimidades en toda regla. Y si concurre esta división conllevará un alto precio cuando retorne la normalidad de la agenda política. De ser así, de producirse esa disfunción en caso de que gane Casado, Rajoy deberá recapacitar sobre su salida del Gobierno y cómo ha dejado a su organización.

Una familia diezmada bajo el cántico de una aparente renovación. Aunque si se deja llevar por la inacción que tuvo en La Moncloa ante grandes temas (pensemos en Cataluña) pronto le restará importancia y estará a otra cosa. No tendrá problema en conciliar la siesta.