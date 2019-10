Errejón, irradiando en Canarias

La decisión final del grupo de Errejón ha sido, como se hizo público el pasado jueves 3, bien distinta. Y, si me permiten, sorprendente respecto a la hoja de ruta que algunos se habían trazado y que anunciaba un panorama de otras características. Han elegido a una persona, sin duda cualificada y con una breve experiencia institucional, que disgusta profundamente tanto a Canaristas como al grupo de Morales: Ylenia Pulido. Exconsejera del Cabildo, responsable de su área de Vivienda y Arquitectura entre 2015 y 2017, que, junto a Miguel Montero (hoy director general de Dependencia y Discapacidad en el Gobierno de Canarias), fue cesada por Morales en beneficio de María Nebot y el grupo de Brito cuando se produjo la crisis de Podemos en la corporación insular.

Fricciones

El tema tiene sus variadas lecturas. No parece, como ya hemos visto, una decisión para ampliar amigos y alianzas por estas insulas; todo lo contrario: se vuelan puentes con aquellos que habían manifestado públicamente un elevado deseo de encuentro. Pero sí es la más inteligente si lo que se pretende, no lo descartemos, es hacer el mayor daño posible a Unidas Podemos. Presentando a alguien que hasta hace muy poco pertenecía a sus filas y que puede quitarle votos, impidiendo que salgan dos diputadas, como en abril, aunque las posibilidades de acta para Pulido sean bien escasas.

Virtuosa, pero menos

Queda todo esto muy lejos, eso sí, de aquella colaboración virtuosa entre las izquierdas que pregonara Iñigo Errejón. Y, también, de ese discurso reiterado en las últimas fechas que insistía en que solo se presentarían en estas generales del próximo 10 de noviembre en aquellas circunscripciones donde no se reste al bloque de izquierdas. En la de Las Palmas, al menos, se va directamente al cuello de Unidas Podemos. Morir matando.

Se añade otro factor al complejo y polémico proceso. En algunos círculos se apunta a las más que tormentosas relaciones de los Canaristas con personas muy próximas a Errejón, que pudieron disuadirle de un entendimiento con aquellos. Y recuerdan que Acción en Red Canarias, el antecedente de La Colectiva, fue apartada hace pocos años, en 2016, por su organización estatal, que criticó algunas decisiones tomadas en las Islas, aunque nunca quedaron del todo clara las razones profundas que llevaron a la brusca ruptura. ¿Desconocían este dato los actores favorables al acuerdo con Más País? ¿Valoraron su importancia?

En cualquier caso, la entrada de Errejón en las Islas ha convulsionado aún más a unas izquierdas acostumbradas, lamentablemente, a perder tiempo y esfuerzos en las pugnas internas. Lo que no resulta muy modélico. El resultado, me temo, va a ser un desastre. Por los daños colaterales a las otras izquierdas y por las escasas expectativas de éxito. No descarten que esta propuesta, con inicial apoyo mediático, pueda terminar como la del Partido Reformista Democrático en la segunda mitad de los años ochenta, la denominada Operación Roca que, tras mucho fuego de artificio y un elevado gasto en campaña, obtuvo un fracaso rotundo en las urnas. Apunten: tres actas en Madrid y una en la Comunidad de Valencia. Nos vemos en noviembre.