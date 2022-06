Una entidad de culebrón

El adiós de Porfirio Fisac del Club Baloncesto Gran Canaria deja en evidencia a más de uno y se ha convertido en los últimos meses en un culebrón que merece un análisis profundo. Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, hizo recientemente un análisis de la temporada del club, en un nuevo ejemplo de la politización de la entidad. «Al Gran Canaria le pongo un notable alto porque me consta el trabajo que hacen semanalmente, todo el esfuerzo y la entrega que hacen los jugadores en la pista», afirmó al más puro estilo presidencial. Pues bien, este argumento esgrimido por el consejero no ha servido de nada, porque si de un notable alto resume la temporada del club, hoy el entrenador no continúa porque desde la verdadera cúpula de la entidad, que no está en el despacho del Estadio de Gran Canaria, no estaban por la labor de renovarle el contrato al técnico segoviano.

El peso específico de Castellano en este asunto ha sido nulo, el mismo que el del director deportivo Willy Villar, que en enero de este año manifestó a CANARIAS7 que «cualquier proyecto que sea de éxito está en la continuidad. Sería el primer paso de este club en esta nueva época, hay una idea clara de lo que queremos. Para mí es un acierto que esa continuidad la aporte Porfi Fisac. Vamos a ver si somos capaces de cerrar ese acuerdo lo antes posible. Que sean tres temporadas y ojalá muchas más». Hoy en día esas palabras han quedado en el limbo. El presidente Enrique Moreno, con el respaldo de la presidencia del Cabildo, ha impuesto su criterio. Por encima del director deportivo y del consejero de Deportes, Porfi Fisac ya es historia en el CB Gran Canaria, y las declaraciones ayer del técnico suponen una huída hacia adelante, porque él era consciente de que la verdadera cúpula no confiaba en él para el futuro.

Pero dentro de esas luchas internas y para intentar que nadie quede con el trasero al aire, se intenta lanzar a la opinión pública un mensaje de unidad con la renovación de Willy Villar por dos años como si aquí no hubiese pasado nada y a otra cosa mariposa. Jajaja.

El CB Gran Canaria está politizado hasta las trancas. El próximo año hay elecciones y la actual filosofía del primer equipo es fichar a Burudov, Slainov, Johnson, Metilius o Petrus -nombres ficticios- y si éstos no funcionan pues se trae a -Smith, Kordac, Lubinovic, Yaizoski o Castellanovic-. No hay más. El dinero de los grancanarios lo aguanta todo. Si hay éxito, hay foto. Si se fracasa, se cortan cabezas.