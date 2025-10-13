Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Bardinia

Las trescientas tonalidades del blanco

No compro que se pueda ser poeta, narrador o dramaturgo y a la vez ser apolítico

Emilio González Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:49

No sé si me da risa o tristeza cuando escucho a alguien del mundo de la literatura decir que no es de derechas ni de ... izquierdas, que es apolítico. Le compro lo de derechas o de izquierdas, porque entiendo que son palabras manidas y desgastadas, que tienen más que ver con ideologías que impregnan todo lo que hacemos, y entiendo que eso no es bueno, porque el pensamiento debe discurrir como un río. Lo que no compro es que se puede ser poeta, narrador o dramaturgo y a la vez ser apolítico. Ya decía Antonio Machado: «hay que hacer política, porque si no otros la harán por ti, seguramente contra ti». Cuando se escribe literatura, se hace política en cada renglón, desde la poesía mística más profunda hasta la más trepidante novela de acción. La cabra tira al monte, y se escapa del camino sin darse cuenta. Y quien se esmera en no pisar charcos, se está fabricando su propio barrizal, el de acomodarse a la realidad imperante. Y eso también es hacer política.

