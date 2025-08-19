Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La tercera Ley de Newton

Tener libertad de pensamiento se ha puesto muy difícil en tiempos en que parece ser que lo importante es ser extremista

Emilio González Déniz

Emilio González Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:34

A quienes pretenden tener libertad de pensamiento, el calificativo que más les molesta es equidistante, y digo pretenden porque conseguirla es un trabajo personal muy ... complejo. Se quiere dar a entender que quien así se manifiesta es alguien que no quiere comprometerse con una opinión o su contraria, y de alguna manera comulga con parte de las propuestas de las dos. Eso es otra cosa, no equidistante, que es estar a la misma distancia de dos puntos que se oponen. Y en todo caso, sí que puedo ser equidistante de los dos, porque ambos me quedan muy, muy lejos.

