Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Política o corrupción. No hay más

Emilio González Déniz

Emilio González Déniz

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:00

Me alarmo cada vez que escucho renegar de la política. Hay dos formas a cuál más inquietante: la primera es cuando alguien trata de escabullirse ... y proclama que es apolítico; la segunda cuando se repudia directamente la política como si fuese una plaga bíblica. Las dos conducen indefectiblemente a desentenderse de las cosas públicas, de lo que se aprovechan los que se sostienen en la dejadez colectiva para ejercer su tiranía, que siempre es proporcional al grado de desidia comunal. Los primeros, los apolíticos, son en realidad unos cobardes que no se comprometen por miedo a perder privilegios que creen tener o por no hipotecar futuras posibles prebendas; en realidad son los que siempre se arriman al sol que más calienta y, como decía Groucho Marx «estos son mis principios, si no le gustan tengo otros». Les va muy bien la democracia o la dictadura, porque son como insectos que sobreviven en cualquier medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  3. 3 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 Entre abrazos y lágrimas: emotiva despedida al Rayo antes de poner rumbo al Golfo de Guinea
  6. 6 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  7. 7 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  8. 8 Carolina Darias no teme a la denuncia en Fiscalía por el Guiniguada y defiende el proceso
  9. 9 Así quedaron las instalaciones de tratamiento de agua cercanas al Teatro Pérez Galdós tras el incendio
  10. 10 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Política o corrupción. No hay más