Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bardinia

Paseos bajo la panza de burro

En estos días me han venido a la memoria los paseos con don José Miguel Alzola

Emilio González Déniz

Emilio González Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 08:22

Agosto es un mes contradictorio. Cuando uno ve el mundo con la distancia que da el tiempo, se admira de esa agitación que hay por ... todas partes, cuando la gente gasta energía y acumula estrés para disfrutar de esos días que son de merecido descanso. Es un contrasentido, pero es la esencia de agosto. Algunas mañanas de panza de burro disfruto de esa sombra protectora sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en estos días me han venido a la memoria los paseos con don José Miguel Alzola, en sus últimos años, antes de su fallecimiento a los 101 años, en 2014. Era un hombre sabio y ameno, y su menuda pero poderosa figura resaltaba por el trabajo, la sencillez y el conocimiento. Fue un investigador de la historia de nuestro arte, especialmente el religioso, que nos dio claridad sobre muchas sombras. Curioso y generoso, buscó y divulgó alrededor de figuras importantes en nuestra historia, desde Grau-Bassas al Doctor Déniz Grek.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  4. 4

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  5. 5 Majestuosa UD
  6. 6 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  7. 7 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  8. 8 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  9. 9 Clavijo: «Ni por asomo es comparable la situación de Baleares»
  10. 10 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Paseos bajo la panza de burro