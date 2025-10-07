Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis Roca, Galdós y Buñuel

Emilio González Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:47

Hace unos meses que se estrenó el documental de Luis Roca Arencibia Benito Pérez Buñuel, en el que establece un diálogo entre dos figuras fundamentales ... de nuestra cultura, Galdós y Buñuel. La cinta está respaldada por la participación de figuran tan importantes como Jerónimo Saavedra, que da voz a Galdós en el documental, y Yolanda Arencibia, eminente profesora gracias a la cual sabemos mucho más de don Benito, autora de la biografía más completa que existe del novelista y conocedora como pocos de su obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

