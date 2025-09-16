Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Bardinia

El Cervantes que me interesa

Gigantes posteriores serían miniaturas sin los cimientos cervantinos

Emilio González Déniz

Emilio González Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:42

En vísperas del VII Festival Hispanoamericano de Escritores de Los Llanos de Aridane, que se consolida como una gran cita literaria en el ámbito de ... nuestra lengua, del inminente Congreso en Arequipa de esa lengua que hablamos en cuatro continentes, y de las rutilantes ferias del libro de Guadalajara y Frankfurt, creo que viene a cuento hablar un poco alrededor de don Miguel de Cervantes Saavedra, el abanderado de la ficción en español y uno de los pilares de la cultura moderna occidental, de la mano de Dante, Shakespeare Goethe, que dice el canon que son las cuatro patas de la mesa, aunque ha habido algunos zarandeos que han ido calzando el tablero, desde Emily Dickinson y Dostoievski hasta Virginia Wolf y Proust, y algunos puntales más, porque el tiempo lo acelera todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

