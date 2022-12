Elogio de nuestra Fuerza Aérea

Hoy, 10 de Diciembre, celebra el Arma de Aviación el Día de su Patrona, la Virgen de Loreto. La advocación de la Patrona de los aviadores se debe a una tradición del Siglo XIII según la cual, en el año 1291, cuando los cruzados se vieron obligados a abandonar Tierra Santa, la casa de la Virgen fue transportada milagrosamente por ángeles volando desde Nazaret a Dalmacia y, desde allí, en la noche del 10 de diciembre de 2114 a bosque de laureles en Ancona (Italia), llamada en latín Lauretum, de donde devino el nombre de Loreto.

Así es, si así os parece; en todo caso envolvámoslo en el invocado apotegma de una corriente literaria: «lo que no es tradición es plagio».

Tengo de ese día, 10 de diciembre, y del Arma de Aviación imborrables recuerdos de mi infancia, acompañando a mi vecino y amigo infantil Ramiro del Rosario, que me llevó de su mano ese primer día de mi vida colegial, 10 de diciembre de 1945, los 'parvulitos' fuimos premiados con un paseo a la cercana Plaza de Santa Ana para contemplar una mini parada de la Aviación Militar Española integrada por una mini compañía compuesta por tres micro secciones , al mando de un capitán, equipada y armada con lo que se podía ya que los medios económicos no daban para más, hablamos de 1945, seis años después de nuestra Guerra Civil y tan sólo a unos meses desde que la Guerra Mundial acabara. España concluyó su desgraciada guerra nacional cuasi enlazándola con la conflagración internacional. En el referido desfile los fusiles de los soldados eran los viejos Mauser de la guerra de nuestros padres, que también alcanzamos a utilizarlos los que nacimos en el entonces proclamado 'Año de la Victoria' cuando nos tocó hacer la mili.

Mi familia veraneaba en una modesta casa en Taliarte, desde donde, asistido de un telescopio de la guerra de los Boers, yo seguía el despegue, evoluciones y aterrizaje de nuestros aviones en Gando en compañía de un amigo de mi padre, capitán 'terrícola' de Aviación por pérdida de aptitud para el vuelo a cuenta de unas heridas de guerra. Era, llamémosle, mi 'instructor de vuelo' y un vocacional irreprimible que me describió la evolución de las aeronaves y sus modelos con un indisimulable hálito nostálgico.

Es de señalar que nuestro Ejército del Aire, por mí querido y admirado desde niño y hasta ahora, o seáse desde siempre, era tan joven como yo, un año menos incluso, pues fue creado en 1940. Desde entonces he ido instruyéndome de su evolución y adaptación a la modernidad, particularmente en el apartado de mi preferencia: los helicópteros.

En los años 60 del siglo pasado presté mi servicio militar en la Milicia Naval Universitaria, atraído por lo que resultó ser un 'fake news'. La Armada Española proyectaba crear una Sección Aeronaval y vi en ello la posibilidad de realizarme como piloto de helicóptero. En efecto, la Unidad se creó pero mi sueño se evaporó, sencillamente porque sólo era fruto de 'radiomacuto'de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona salpicado de la imaginación juvenil. La Unidad se creó, se dotó de Pilotos del Arma Aeronaval y yo concluí mis prácticas de teniente de Complemento de Infantería de Marina, por cierto felizmente y con notable aprovechamiento humano: compañerismo, solidaridad, disciplina y orden de conducta, son valores que me han servido de provecho en la vida civil y cuyos cimientos básicos arrancan de mi paso por el 'Arma de los Valientes por Tierra y por Mar'.

Desde luego, ante el desolador panorama que hoy contemplo, prefiero instalarme en mis recuerdos, que me son más gratos que el presente que padecemos desde la acción política de un gobierno henchido de declaraciones institucionales que me levantan sonrojo: borrado el delito de sedición -realmente de sublevación-; expulsión de nuestra Guardia Civil de territorio patrio a petición del Partido que los mataba por el grave delito del cumplimiento del deber y tras una trayectoria de 177 años de recíproca convivencia con la sociedad navarra. Aquello que los enemigos de España no consiguieron mediante el terror, lo han logrado mediante el 'thriller' político. La última 'coña' ha sido la cuota para mujeres de la Guardia Civil. No hay más cuota igualitaria que el mérito y la capacidad con independencia del sexo del aspirante cuya identificación también parece que ahora admite 'matices'. Otro botón de muestra fueron las declaraciones que no hace mucho tiempo escuché a una representante de la Soberanía Nacional manifestando que en Canarias sobraba nuestro Ejército porque éramos un territorio de paz. ¡Sí señora! Lo que iban a tardar en merendarnos ciertos vecinos si no fuera por el esfuerzo constante de vigilancia de nuestras Fuerzas Armadas, particularmente del Arma Aérea, para actuar como fuerza disuasoria de tales pretensiones anexionistas. Por mi parte solo confío en una alianza natural e indisoluble: el sentimiento compartido de ser español y sentirme protegido por nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué suerte de candor puede darse en un servidor público elegido para hacer tan peregrina afirmación? Queremos vivir en Paz, ¡Claro!, pero eso no sale gratis. Es tan viejo como el mundo que 'Si vis pacem, para bellum'.

Es de última hora la decisión gubernamental, en el ámbito aéreo-económico, de dotar, como un rubro más del Gasto Público, dos mil cien millones de crédito a Airbus para drones y helicópteros. En este programa, Euromale, participan también Francia, Italia y Alemania y sólo en el capítulo de helicópteros Tigre MK III, Programa bilateral España-Francia, se modernizarán en un nuevo estándar común para las Flotas de ambos países: 42 helicópteros para Francia y 18 de España para el período 2022-2028. Añádase la preocupación patriótica en todos los estamentos sociales relacionados con el tema que se ciernen malos presagios para el sector aéreo por falta de mano de obra y de la inflación; esperemos que no salga el 'iluminado' con el tango socorrido de la reducción del Presupuesto Militar y la controvertida alícuota del dos por ciento (n.a.t.o.). Tengámoslo claro: nuestro Ejército del Aire debe ser respaldado y primado porque nos jugamos el tipo con el empleo de cualquier frívola tentación demagógica.

Concluyo esta asidua colaboración en nuestro periódico, tal y como estoy haciendo en todas las comparecencias a las que acudo, exhortando a mis paisanos canarios a felicitar en esta fecha a nuestra Fuerza Aérea, como expresión de reconocimiento y gratitud a su entrega y servicio.

En la España Insular Atlántica a 19 de frimario del año 231.