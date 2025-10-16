Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La falsa mejora del Gobierno de CC-PP

La propia consejería reconoció haber dejado sin atender más de 250 proyectos en 2024 en la convocatoria mayores y participación activa, y ahora financia apenas la mitad

Elena Máñez

Vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias y diputada del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:01

El Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, y en particular la consejera de Bienestar Social, la señora Candelaria Delgado, presume de haber mejorado los ... plazos, procedimientos y cuantías de las subvenciones dirigidas al Tercer Sector. Sin embargo, la realidad que viven las organizaciones sociales en Canarias desmiente este relato. Con los datos oficiales de las convocatorias se constatan los retrasos en la gestión de las subvenciones unido al testimonio de quienes trabajan en ONG directamente con las personas en situación de vulnerabilidad dibujan un panorama muy distinto: menos fondos, más incertidumbre y una gestión que pone en riesgo la continuidad de los servicios que prestan.

