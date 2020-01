El mismo cuento de cada año

Podría haber copiado y pegado el artículo que escribí el año pasado por estas mismas fechas y acerca del mismo asunto y me habría valido de la misma forma. Quizás, eso sí, cambiando algunos detalles, pero que a la postre, no modificarían el fondo del mismo. Me refiero a las imágenes que cada año llegan a las redacciones de los medios de comunicación y a las redes sociales de todo cristo de jóvenes –y otros no tanto– orinando en las calles de Triana y Vegueta en las pasadas fiestas de fin de año y la víspera de Reyes. Y es que se repiten de forma sistemática actitudes incívicas del ciudadano con auténtica desidia de los que gobiernan y que deberían velar porque esto no suceda.