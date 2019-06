El crepúsculo de las ideologías

En mis años de joven universitario, un hombre sabio, autodidacta, lector empedernido, me dijo algo que me produjo no cierta desazón e inquietud en mis ansias de búsqueda, fruto de la edad, de verdades absolutas: «las ideas se agotan». Le pregunté por el significado de la frase a mi profesor de Filosofía que me remitió a la síntesis, antítesis y tesis hegeliana y, más atrás, al Eclesiastés de la Biblia, algo que, con el paso del tiempo, reconocí como cierto. «Nihil nuovo sub sole», no hay nada nuevo bajo el sol. Porque la gente, como hace milenios, trabaja por tener comida y cobijo para la familia, los reyes siguen siendo inviolables, por designio divino, habitando en palacios de ensueño y distintos caudillos empujan a los pueblos a todo tipo de violencias y crueldades por el territorio, las ideas, la posesión de la riqueza o los dioses. En el ideario político actual, desde el punto de vista sociológico y la Ética, se puede traducir en el abandono del viejo contrato social de ejercer y administrar la cosa pública.

Ya hace años que gente pensante, no agorera de las siete plagas, alerta de que estamos asistiendo al fin de las ideologías reflejado en las nuevas formas de hacer política y gobierno. Se abandonan los principios, ideales y hasta las viejas utopías por el llamado pragmatismo y gestión de las supuestas o no necesidades de ciudadanos y vecinos. Versión, actualizada, de una especie de magma líquido del que habla el pensador Zygmunt Bauman por el que, sin ruborizarse ni dar las explicaciones, se puede cambiar, de la noche a la mañana, de bando, ideas y principios. Lo que expresó el genial Groucho Marx cuando decía aquello de «tengo unos principios, pero, si no les gusta los cambio por otros».