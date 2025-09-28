Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Respeto a la Justicia

Esa prudencia en los pronunciamientos es lo que se echa en falta en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el propio presidente

Editorial -

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:04

Esta semana se han producido tres pronunciamientos judiciales de gran impacto mediático, social y político. Por orden cronológico, primero fue la decisión de la jueza ... Carmen Rodríguez-Medel de enviar a juicio a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. Después la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos de las defensas y también mandó a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al líder del PSOE en Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y al resto de investigados, en una causa centrada en la presunta contratación irregular del primero. Con posterioridad, el juez Juan Carlos Peinado acordó que la malversación por la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente, el delegado del Gobierno en Madrid y la asesora personal de la primera, sea juzgada por un jurado popular.

