Orgullo de gobierno global

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Carece de sentido cuestionar la utilidad de la ONU si no es el orgullo por este gobierno global el que alienta un decidido propósito de reforzar su eficacia y financiación. Setenta y ocho años después de su creación, un mundo con Ucrania y Gaza abiertos en canal, recién salido de una pandemia con millones de muertos y con crisis locales y regionales por doquier no puede permitirse el lujo de prescindir de un colectivo profesional y entregado. Que alerta de los riesgos de violencia, hambruna y demás violaciones de los derechos humanos. Y ayuda mientras un conflicto está en el foco pero, sobre todo, cuando las cámaras y las opiniones públicas retiran su efímera atención. En ocasiones, como estamos viendo estos días, a riesgo de la vida de sus funcionarios y colaboradores locales. El panorama internacional ya no es el de 1945, pero la necesidad de una ONU vigorosa sigue siendo innegable. No seguramente para los países que le regatean los fondos y ensalzan o censuran su actuación en función de los propios intereses. Tampoco para los aspirantes a heredar el hiriente derecho de veto. Pero sí para millones de seres humanos a los que proporciona el último refugio.