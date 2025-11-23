El ocaso del clan

Comenta Compartir

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de mañana si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia -sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión- y una decena de empresarios.

El abogado de Jordi Pujol solicitó el jueves el archivo de la causa por su delicado estado de salud: sufrió un ictus hace tres años, tiene síntomas de alzhéimer y la semana pasada estuvo cinco días ingresado por una neumonía. El tribunal examinará mañana al expresidente por videoconferencia para valorar si se encuentra en condiciones físicas y cognitivas de afrontarlo o si, como ocurriera con su mujer Marta Ferrusola, acuerda el sobreseimiento. Sea como fuere, el legado político del 'Molt Honorable' quedará irremediablemente oscurecido por los escándalos.

