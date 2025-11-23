Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 23 de noviembre de 2025
El ocaso del clan

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de mañana si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia -sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión- y una decena de empresarios.

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  6. 6 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  7. 7 El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector
  8. 8 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad
  9. 9 Los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas 2025 brillan con luz propia
  10. 10 Las familias de los cuatro CADI del Cabildo no ven avances un año después y escalarán en la protesta

