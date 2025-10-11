Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025

Editorial

No es momento para gracias

La investigación recoge indicios más que fundamentados del uso de comisiones a cambio de un sistemático trato de favor a ciertas empresas

Editorial -

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:59

Comenta

El próximo miércoles, el exministro José Luis Ábalos deberá comparecer nuevamente ante el juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, para dar explicaciones sobre las revelaciones ... del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centrado en el trasiego de dinero entre el que fuera su asesor, Koldo García, la dirección del Partido Socialista, un entramado de empresas presuntamente favorecidas con contratos públicos, el propio Ábalos y personas de su círculo más íntimo. Un día después deberá hacerlo Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  5. 5 Costas autoriza a las terrazas del Oasis a colocar 29 mesas y 76 sillas sobre la arena de Maspalomas
  6. 6 El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka
  7. 7 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  9. 9 La industria y el sector primario canario alertan del riesgo de desabastecimiento de cereales
  10. 10 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 No es momento para gracias