Sin luz sobre el apagón

El mes transcurrido desde el apagón del 28 de abril en la península sigue dejando las mismas incógnitas de entonces: ni Red Eléctrica ni el ... Gobierno de Pedro Sánchez han sido capaces de explicar qué sucedió. Ese silencio acrecienta la preocupación de la ciudadanía, pues si no sabe qué pasó, no hay garantía cierta de que no pueda repetirse un episodio similar. Y tampoco invita a la confianza que la investigación sobre el grave incidente la esté haciendo el Gobierno en solitario, pues suyo es, en la práctica, el control de Red Eléctrica y también corresponde al Ejecutivo garantizar el suministro eléctrico.

Lo único que parece descartado es una de las hipótesis manejadas desde el primer momento por el Gobierno: la eventualidad de que el corte generalizado de suministro eléctrico se debiera a un acto deliberado de sabotaje. Esta misma semana la asociación de empresas del sector pidió que la investigación en curso no se circunscriba a los veinte segundos anteriores al colapso del sistema, sino que se extienda a cuantos eventos extremos y generalizados tuvieron lugar en días precedentes. En medio de ese silencio y de esa opacidad, no cabe descartar que la máxima aproximación posible a la solución del enigma vaya acompañada de nuevos interrogantes. Por otra parte, las comisiones de investigación sobre la crisis eléctrica solicitadas en el Congreso y en el Senado no se constituirán hasta avanzado el mes de septiembre, lo que da idea de la dilación del tema en el ámbito político con demoras y silencios que afectan además al prestigio exterior de nuestro país. Da la sensación de que la parálisis que vive el Gobierno de España se extiende a una cuestión que precisa de respuestas rápidas y de medidas a corto, medio y largo plazo para evitar futuros apagones. Razón de más para que haya una investigación independiente, profesionalizada y en la que se ponga la lupa en la propia estructura del sistema eléctrico español. Un Ejecutivo con el hermano del presidente procesado y a punto de sentarse en el banquillo; con la esposa de Pedro Sánchez también bajo investigación judicial -con el tráfico de influencias entre los presuntos delitos-, y con el fiscal general igualmente a un paso de ser juzgado no es la mejor garantía para poner luz en un apagón que ha hecho un daño evidente a la imagen del país.

