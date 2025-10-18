Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
Editorial

La irrupción de Primero Canarias

No se entiende la ceguera de NC al rechazar a las primeras de cambio una mano tendida al diálogo

Editorial -

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:29

Comenta

El panorama político cuenta desde este fin de semana con un nuevo partido que aspira a desempeñar un papel relevante, tanto en el ámbito municipal ... como en el insular, el autonómico e igualmente en la defensa de los intereses de las islas en las Cortes. Municipalistas Primero Canarias celebró el viernes y el sábado en la capital grancanaria su congreso constituyente, en el que Óscar Hernández fue elegido presidente, con Teo Sosa como uno de sus indiscutibles referentes electorales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  3. 3 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  4. 4 Los empresarios de Triana piden más cámaras en las calles para frenar los hurtos en los comercios
  5. 5 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  6. 6 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística
  7. 7 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  8. 8

    De amputar piernas a quitar patas de gallo
  9. 9 Ocho vuelos desviados por la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte
  10. 10 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La irrupción de Primero Canarias