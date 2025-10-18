La irrupción de Primero Canarias

El panorama político cuenta desde este fin de semana con un nuevo partido que aspira a desempeñar un papel relevante, tanto en el ámbito municipal ... como en el insular, el autonómico e igualmente en la defensa de los intereses de las islas en las Cortes. Municipalistas Primero Canarias celebró el viernes y el sábado en la capital grancanaria su congreso constituyente, en el que Óscar Hernández fue elegido presidente, con Teo Sosa como uno de sus indiscutibles referentes electorales.

La asistencia en calidad de invitados del presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, así como de dirigentes del Partido Popular, el PSOE y destacados agentes económicos y sociales, habla con claridad de las expectativas generadas por una formación que tiene su anclaje fundacional, como dice su propia denominación, en el ámbito local, en esa vida municipal donde sus alcaldes y concejales se han hecho un nombre en la política canaria.

En esa fila de invitados estuvo ausente Nueva Canarias (NC). Es evidente que sigue reciente la herida abierta en esta última formación, pero no se explica que un partido que nació precisamente de una fractura en el seno de Coalición Canaria no tenga la altura de miras necesaria para aparcar los personalismos y anteponer las necesidades del nacionalismo y, sobre todo, del archipiélago.

Primero Canarias ha ofrecido una mesa de diálogo a los partidos que son conscientes de los riesgos para el archipiélago en un escenario de polarización estatal como el actual. Como también los nacionalistas saben lo mucho que consiguió Canarias cuando ese espacio político tuvo una presencia destacada en el Congreso. Por eso mismo no se entiende la ceguera de NC al rechazar a las primeras de cambio una mano tendida al diálogo, máxime cuando en un pasado no tan lejano concurrió en unas elecciones generales con Coalición Canaria, por no hablar de cuando lo hizo compartiendo cartel con el Partido Socialista.

Municipalistas Primero Canarias, que se ha definido como una formación nacionalista y de centroizquierda, tiene por delante un camino condicionado en gran medida por la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones generales. Pero lo que nadie puede discutir es que estamos ante un partido que nace anclado en la defensa Canarias, con unos dirigentes que han demostrado solvencia en la gestión y que está llamado a mover el tablero político del archipiélago.