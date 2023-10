El déficit se come las rebajas

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Plan Presupuestario del Gobierno enviado a Bruselas para 2024 reconoce que para rebajar el desfase fiscal hasta el 3% del PIB, como exigen las nuevas reglas europeas, habrá que hacer ajustes en la política económica. Parece inevitable el final de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética, entre ellas la rebaja del IVA de la electricidad y los alimentos. Pero esos recortes no serán suficientes para corregir el desfase presupuestario de 2,56 puntos del PIB acumulado durante los últimos años del Gobierno de coalición. El propio Ejecutivo reconoce que solo confiando en la recuperación del crecimiento económico no será suficiente para enjugar el déficit y que habrá que tomar medidas de ingresos por otro lado. Para corregir los 14.000 millones de euros de déficit, el nuevo Gobierno tendrá que optar entre ahorro de gasto o una política fiscal más agresiva. Los primeros indicios de las negociaciones para la investidura de Sánchez apuntan hacia la segunda alternativa: más impuestos y más gasto social. Pero con un crecimiento del 1,7% del PIB, una política fiscal agresiva puede acabar provocando el efecto contrario: una recaudación a la baja que, además, no sea suficiente para cumplir las exigencias de Bruselas.

