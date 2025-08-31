Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Y ahora, a cumplir con rapidez

El colapso en la acogida que sufre Canarias no se resuelve con salidas a cuentagotas

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:06

Con bastante retraso, el Gobierno central ha completado el desarrollo del real decreto ley que modificó la normativa de extranjería, lo que permite la derivación ... obligatoria de los menores inmigrantes no acompañados que hay en Canarias hacia otras autonomías. Se trata -y conviene subrayarlo- de un mecanismo que es aplicable a cualquier autonomía que supere ampliamente la capacidad de acogida fijada de acuerdo con los criterios aprobados, lo que ha llevado ya a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a seguir los pasos del archipiélago y acogerse al mismo. No estamos, por tanto, ante un decreto concebido como un traje a la medida de Canarias, sino que es trasladable a todos los territorios de España.

