Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 23 de noviembre de 2025
Condena histórica

García Ortiz cometió una revelación de datos reservados y Sánchez ha revelado un comportamiento impropio del cargo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00

El pasado jueves, el Tribunal Supremo adelantó el fallo del histórico juicio al fiscal general del Estado, que condena a Álvaro García Ortiz «como autor ... de un delito de revelación de datos reservados, (...) con una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo (...) por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales».

