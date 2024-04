Sin cesarismos

España vive una situación sin precedentes desde el pasado miércoles, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que abría un paréntesis en el ejercicio de sus responsabilidades para reflexionar hasta este lunes si sigue o no en el cargo.

A primera hora de ese día se conoció que un juzgado madrileño abría diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, que apuntaba la posible comisión de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. A las 8.00 horas, Sánchez señalaba desde su escaño en el Congreso que seguía confiando en la Justicia, todo ello con el gesto serio y evidenciando una tensión interna. Ya por la tarde, el presidente publicó en la red social X (antes Twitter) una carta en la que mezclaba las reflexiones personales, familiares y sentimentales con su condición de presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista.

A 24 horas de que Sánchez desvele su decisión, seguimos sin tener respuestas a muchas de las preguntas que, guste o no al presidente, surgen ante lo ocurrido. Unos interrogantes que basculan en torno a si hay o no irregularidad alguna en el ámbito del desempeño profesional de Begoña Gómez. Ese silencio hace que se disparen las especulaciones, que entroncan también con otra noticia judicial de esta semana: la reactivación de las pesquisas judiciales por el presunto espionaje del teléfono móvil del jefe del Ejecutivo y de varios ministros, todo ello después de que Francia haya aportado documentación al respecto.

A falta de esas explicaciones, debemos atenernos a la carta de Sánchez. En ella se presenta como víctima de unos ataques a su persona y su familia orquestados por sectores conservadores y ultras, pero cabe preguntarse si la reacción es la adecuada en alguien con sus responsabilidades. Sobre todo porque no consta que el presidente ni su esposa hayan ejercido los derechos que les asisten: si se consideran víctimas de infundios, calumnias o injurias, ya están tardando en acudir a la Justicia. Si entienden que el sindicato Manos Limpias, el colectivo Hazte Oír o cualquier otro están presentando, a sabiendas, denuncias falsas, también están tardando en ejercer la correspondiente acción judicial. Y más aún, si están convencidos de que el juez prevaricó al abrir las diligencias, ¿por qué no han ido ya a la Fiscalía o al juzgado de guardia? A todo eso hay que añadir otra pregunta: si Sánchez está de verdad preocupado por los bulos y la desinformación intencionada, ¿por qué no ha aprovechado estos cinco años en el poder para modificar la legislación y poner coto a esos desmanes? Los medios de comunicación serios, responsables y comprometidos con la verdad se lo habríamos agradecido.

En cuanto al Partido Socialista, se ha instalado en una dinámica de cesarismo que pone en riesgo su presente y su futuro. Una formación centenaria, con presencia en todas las autonomías, no puede estar a expensas de si el líder se siente o no con fuerzas para seguir. Como tampoco cabe someter a toda la organización y al país en su conjunto a un estrés emocional que divida a los españoles entre 'sanchistas' y 'antisanchistas'. Lo vivido este sábado en Ferraz y sus alrededores se entiende desde lo emocional, pero de un partido de Estado, de unos dirigentes con criterio propio y con responsabilidad se espera algo más. No se trata de apartar a los políticos con corazón y sentimientos, sino de exigirles templanza, coherencia y responsabilidad.

Y si Sánchez de verdad no puede seguir, cuanto antes sea consecuente mejor para él y, sobre todo, para el país. Es por ello que solo le caben tres salidas: convocar elecciones cuando se cumpla un año de las anteriores, someterse a una cuestión de confianza o dimitir ya y dejar que se active el mecanismo constitucional para la elección de otro presidente.