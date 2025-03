Canarias, ante el traje a la medida de la condonación

En su alocada estrategia de mantenerse en el poder pese a no contar con una mayoría parlamentaria estable, Pedro Sánchez, sigue prodigándose en favores a ... los partidos del espectro independentista. Primero lo hizo con la amnistía para garantizarse el sí de Junts a la investidura y ahora se repite la escena con la quita de la deuda a Cataluña pactada para facilitar el apoyo de ERC a la llegada de Salvador Illa a la Generalitat catalana.

Tras la polémica generada por el acuerdo con el partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, el PSOE pregonó que la misma generosidad que habría con Cataluña se aplicaría al reto de comunidades autónomas. A partir de ahí se diseñó un segundo traje a la medida que fue presentado esta semana al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan el Gobierno central y las autonomías.

De entrada, conviene recordar que no fue una reunión para negociar un modelo financiero -que es lo que toca y es piedra angular del concepto de Estado de las autonomías-, sino que el Gobierno central tr asladó una fórmula cerrada, sin margen por tanto para la modificación, y que se confeccionó con dos premisas: la primera, y fundamental, fue el pacto previo con el independentismo, de manera que Cataluña es claramente la autonomía más beneficiada, premiando así la mala gestión y el desvío de dinero al 'procés'; y la segunda es que Andalucía saliese bien en la foto final de la condonación porque la vicepresidenta y ministra de Hacienda es la nueva líder del PSOE andaluz, de manera que María Jesús Montero quería evitarse las críticas en su tierra, allí donde aspira a ser alternativa a Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía. Cómo quedasen el resto de autonomías era, por tanto, secundario para el Gobierno. Pero a eso hay que añadir una cuestión de fondo: esta condonación es la mutualización de una mala gestión. No es un gesto de generosidad del Estado con las comunidades -para empezar, porque ni Sánchez ni Montero son el Estado-, sino que es un maquillaje para que el despilfarro de algunos sea asumido por todos. El dinero a devolver no se evapora, sino que se socializa el despilfarro de unos y solo hay dos beneficiarios claros: el independentismo catalán y Sánchez, que alarga así su estancia en La Moncloa. La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, se levantó de la mesa como hicieron los representantes de la mayoría de autonomías. Reducirlo a que era una decisión de partido es simplificar lo ocurrido, pues Asián estaba allí en nombre de Canarias. Pero es más, en vísperas de la reunión el propio presidente Fernando Clavijo fue claro en su rechazo a la condonación. El miércoles, en declaraciones a los periodistas en La Palma, Clavijo señaló que no era razonable que se le aplicase mayor porcentaje en la quita a Cataluña que a otra que, como Canarias, fue «responsable» y es la menos endeudada de todo el Estado.

Una vez sentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las opciones, por tanto, eran dos: aparecer como cómplices de un reparto insolidario y perjudicial para las islas o dejar constancia del rechazo frontal. Ante esa tesitura, Canarias evitó la ambigüedad y se pronunció con rotundidad. Todo ello a sabiendas de que la propuesta iba a salir adelante sí o sí al contar con mayoría en el Consejo el Gobierno, pues la mitad de los votos son suyos y el apoyo socialista estaba garantizado.

Este episodio de la condonación insolidaria de la deuda es uno más en el culebrón de un Gobierno empeñado en buscar salvavidas para su presidente y su partido. Con casos como los de Begoña Gómez, David Sánchez y el fiscal general lastrando la credibilidad de Pedro Sánchez y de su equipo en La Moncloa, y con el de Ábalos, Koldo, el clan de comisionistas y los sueldos públicos a Jéssica, la que fue pareja del entonces ministro, manchando al PSOE y al Gobierno, esta quita indefendible es otro precio a pagar por unos meses más en el poder. Yeso no es política: es sencillamente entregar el Estado a quienes no creen en él para garantizar el beneficio personal de quien se empeña en seguir al frente del Gobierno a cualquier precio.