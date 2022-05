Con la economía a cuestas

La jornada de ayer arrancó con una buena noticia económica y se cerró con otra preocupante. La noche y el día, blanco y negro, Sol y Luna... como prefieran. Para empezar, la bajada del paro, con registros históricos en el caso de Canarias, y para obligarnos a poner los pies en la tierra, la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo el tipo de interés medio punto, una medida que se intuía pero que ha sorprendido por la contundencia.

Vayamos por partes: es evidente que cuando una economía se reactiva, aunque sea débilmente, el empleo se recupera. Si además contamos con una reforma laboral que convierte en indefinidos contratos que hasta no hace mucho eran precarios, pues resulta evidente que la estadística ofrece números más positivos. Lo que importa es que el dato mensual se consolide como tendencia y que no haya sobresaltos, vaivenes y dientes de sierra. Y eso, en una economía tan dependiente del exterior como la española, pues pasa por ser prudentes en el optimismo. En el caso de Canarias, todavía más. Con el turismo volviendo a registros de ocupación por encima del 75%, como sucedió en abril gracias a una Semana Santa mucho mejor de lo previsto, es evidente que el paro iba a bajar. Pero insisto: esperemos a que sea tendencia y no solo un episodio pasajero.

En cuanto a los tipos de interés en Estados Unidos, a ver cómo reciben la medida hoy los mercados bursátiles, en especial en Asia y Europa. La decisión de la Reserva Federal llega en un contexto de tensiones que tienen más que ver con la política internacional que con las meramente económicas. La guerra en Europa del Este tras la invasión rusa de Ucrania ha disparado todavía más los costes energéticos, ha provocado problemas de suministros en materias primas y, sobre todo, ha devuelto al planeta a una dinámica propia de la Guerra Fría que no invita precisamente a la inversión. Añadamos a esto que la pandemia sigue latente y que preocupa mucho cómo se gestionen los nuevos brotes en China, pues los confinamientos masivos por los que apuesta el Gobierno de aquel país se traducen en un parón de la actividad productiva que afecta a los cinco continentes. Y si ese parón se produce en empresas suministradores de componentes tecnológicos, todavía es peor el asunto.

Con todo ello, la economía vive bajo la amenaza de nubarrones, lo que obliga a extremar las cautelas y buscar consensos ante posibles medidas paliativas. O sea, justo lo contrario de lo que sucede en nuestro país, donde ni en materia de seguridad nacional hay voluntad de acuerdo.