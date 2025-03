Llegó el momento de Arrecife

Después de más de 20 años de bloqueo, intereses particulares y estrategias políticas que han impedido que Arrecife cuente con un Plan General de Ordenación, ... hoy podemos decir que nuestra ciudad está más cerca que nunca de tener un marco normativo claro, justo y necesario para su desarrollo. No ha sido un camino fácil, pero la perseverancia y el compromiso con el interés general han dado sus frutos. Lo dijimos y lo cumplimos y avanzamos con decisión hacia un futuro más que necesario.

Fue bajo un gobierno de Coalición Canaria cuando se inició el documento que hoy, tras más de 10 años de espera, validamos para nuestra ciudad. En aquel entonces, un alcalde nacionalista Manolo Fajardo y su concejal de Urbanismo, Samuel Martín, sentaron las bases de este plan. Y es nuevamente un responsable de Coalición Canaria, mi compañero y concejal de Urbanismo, Maciot Cabrera, quien ha tenido la valentía y la determinación de continuar este proceso, cerrando su despacho a presiones, promesas vacías e intentos fallidos de frenar este avance. Su compromiso con Arrecife es incuestionable y merece el reconocimiento de todos aquellos que aspiramos a una ciudad con un rumbo definido, con reglas del juego claras e iguales para todos.

Este logro no habría sido posible sin la estabilidad y el respaldo del grupo de gobierno. Por ello, quiero agradecer a nuestros socios del Partido Popular y al alcalde, Yonathan de León, por la confianza depositada y por entender que el interés de la ciudad debe estar por encima de cualquier cálculo político. Han permitido que este documento siga su curso y que, por fin, podamos darle a Arrecife el marco normativo que tanto necesita para crecer de manera ordenada, transparente y con seguridad jurídica.

Arrecife no puede esperar más. La falta de un Plan General ha sumido a nuestra ciudad en la incertidumbre, dificultando inversiones, generando desigualdades y frenando su desarrollo. Con esta aprobación, marcamos un antes y un después. Dejamos atrás la improvisación y abrimos la puerta a un futuro con planificación, con oportunidades para todos y con una ciudad pensada para sus vecinos.

Es importante recordar que quienes han tenido la posibilidad de hacer esto antes y no han querido hacerlo son, precisamente, los que siempre ocultan en sus falsas acusaciones de especulación y pelotazos o de trabajar de forma arbitraria con nuestro valor más preciado. Nosotros hemos querido validar un documento de bases que mejora las infraestructuras públicas de nuestra ciudad, su movilidad, soluciona los problemas de los vecinos de los diseminados de Güime y Las Vírgenes, y elimina impurezas que en otros tiempos abrían puertas innecesarias a debilidades jurídicas del planeamiento y permítanme el chascarrillo 'del interés de los despachos de abogados'.

Pero este plan es solo el comienzo. Ya estamos trabajando en la aprobación de un catálogo de bienes patrimoniales para nuestro conjunto histórico y en proyectos de Áreas de Rehabilitación Urbana que en breve daremos a conocer para nuestros barrios. Arrecife adopta con este plan una estrategia de futuro, y lo que validamos en este pleno es solo el marco jurídico sobre el que pintar la Arrecife del futuro. Una ciudad sostenible que mira al mar desde cada uno de sus barrios y que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Un apartado aparte merece hablar de la vivienda en nuestra capital. Queremos que los jóvenes tengan una oportunidad de vivir y desarrollar su vida en Arrecife, y para eso es necesario desarrollar el suelo libre que queda en nuestra ciudad y permitir el crecimiento en altura, que es la única fórmula de hacerlo sin consumir más territorio. 5022 viviendas, de ellas el 30% de ámbito social, serán las oportunidades que este Plan dará a nuestros jóvenes y a quienes han tenido que abandonar

Arrecife para desarrollarse. Queremos que Arrecife sea una ciudad viva, cómoda, sostenible y en la que recuperemos los espacios libres como lugares de encuentro para nuestros vecinos.

Queremos una ciudad que vuelva a poner su mirada en los caminos del agua y la recuperación de espacios degradados como pulmones verdes, que además den solución en el subsuelo a la necesidad de aparcamientos en muchas zonas de la ciudad. Este documento acercará los barrios entre sí e igualará los servicios que se presentan en cada uno de ellos, la falta de suelo debe dejar de ser la excusa para la falta de inversión pública en el desarrollo de nuevas infraestructuras para nuestros vecinos.

Me lo habrán oído decir muchas veces, pero no me cansaré de repetirlo: los principales enemigos de la ciudad y su desarrollo están precisamente fuera de ella y sus intereses, tan oscuros como alejados, no están precisamente el documento que hoy hemos validado. El verdadero interés en este plan no está dentro de nuestra ciudad, sino en que no lo tengamos, para que sean «otros» los beneficiados. Quienes nos acusan de usar el planeamiento para favorecer a unos pocos tienen 493.000 razones para plegarse a los intereses de quienes no quieren para nuestra ciudad nuevas oportunidades. Aquellos que en materia urbanística se sienten más cómodos en la incertidumbre jurídica, para poder decidir de forma arbitraria y sin demasiadas complicaciones.

Lo decimos alto y claro, con transparencia: Tenemos un plan para Arrecife. Con él nos presentamos a las elecciones y lo llevaremos a cada rincón de nuestra ciudad para que lo conozcan y entre todos lo mejoremos. El consenso es un buen camino para alcanzar el objetivo, pero no puede ser el objetivo en sí mismo, y máxime cuando hay una parte que lo que busca en el consenso es precisamente la excusa. No permitiremos las lecciones de moral ni de política de quienes han llevado a esta ciudad a los peores momentos de su historia y quienes nunca han podido escribir, blanco sobre negro, el modelo de ciudad que quieren o que defienden.

Este es el momento de Arrecife. No dejemos que el pasado vuelva a imponerse. Sigamos avanzando con responsabilidad y con la certeza de que estamos construyendo una ciudad mejor para todos.